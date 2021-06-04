سياسة
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نيجيريا تقرر تعليق تويتر بعد إلغاء المنصة تغريدة للرئيس
قال وزير الاتصالات النيجيري، لاي محمد، إن قرار الحكومة ناتج عن "استمرار المنصة في ممارسات من شأنها تقويض وجودها في نيجيريا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
نيجيريا تقرر تعليق تويتر بعد إلغاء المنصة تغريدة للرئيس
نيجيريا تقرر تعليق تويتر بعد إلغاء المنصة تغريدة للرئيس / AFP
4 يونيو 2021

أعلنت الحكومة النيجيرية، الجمعة، تعليق موقع "تويتر" إلى أجل غير مسمى، على خلفية حذف المنصة تغريدة لرئيس البلاد محمد بخاري.

وقال وزير الاتصالات النيجيري، لاي محمد، إن قرار الحكومة ناتج عن "استمرار المنصة في ممارسات من شأنها تقويض وجودها في نيجيريا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وفيما لم يعلن الوزير عن موعد سريان قرار حظر المنصة، إلا ان الوكالة الأمريكية نقلت عن مستخدمين من نيجيريا أنهم يستخدمون برامج وسيطة لفك حظر الدخول إلى المنصة.

وأضاف محمد: "مهمة تويتر في نيجيريا مشبوهة للغاية"، لافتاً إلى أن تويتر تجاهل في الماضي التغريدات "التحريضية" ضد الحكومة النيجيرية.

يشار إلى أن الوزير النيجيري أعلن حظر "تويتر" في بلاده، من خلال تغريدة على المنصة ذاتها، وهو ما أثار سخرية البعض، حسب المصدر ذاته.

والأربعاء، حذف موقع "تويتر" تغريدة للرئيس النيجري، ووصفها بأنها "مسيئة"، بعد أن هدد الرئيس المشتبه بهم من المتشددين الانفصاليين في جنوب شرق البلاد.

ولقي أكثر من مليون شخص مصرعهم خلال الحرب الأهلية بين الأعوام1967-1970 التي اندلعت عندما سعى الانفصاليون إلى قيام دولة بيافرا المستقلة في نيجيريا، والتي قاتل فيها بخاري الانفصاليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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