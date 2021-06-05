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أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود، وقوى غربية تتجنب قراراً ضد إيران في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.

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أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود. وذلك في أثناء الاحتفال بافتتاح ميناء فيليوس في ولاية زونكولداك. [TRT عربي]

وفي الحفل أوضح أردوغان أن إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة بلغ 540 مليار متر مكعب مع الاكتشاف الجديد. [TRT عربي]

وأكد أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا 1" مستمرة، ونتطلع إلى ورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة. [TRT عربي]

قوى غربية تتجنب قراراً ضد إيران بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

قال دبلوماسيون الجمعة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، على الرغم من فشل طهران في تقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع. [TRT عربي]

وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة أعدت القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن محادثات جديدة. [TRT عربي]

وقالت الوكالة الدولية يوم الاثنين إن المحادثات، الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان مشروع القرار سيجري إحياؤه. [TRT عربي]