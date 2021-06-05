قتل 5 عناصر من قوات البيشمركة في كمين نصبه عناصر تنظيم PKK الإرهابي بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وقال سربست لازين نائب وزير البيشمركة بإقليم شمال العراق في تصريح للصحفيين السبت إن عناصر تنظيم PKK الإرهابي نصبوا كميناً لقوات البيشمركة في قضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك.

وأضاف أن خمسة من قوات البيشمركة قتلوا في الهجوم وأصيب اثنان بجروح ونُقلوا إلى مستشفى "العمادية" لتلقِّي العلاج.

بدورها حذرت وزارة البيشمركة (حرس إقليم شمال العراق) في بيان تنظيم PKK الإرهابي من تعريض أمن الإقليم واستقراره للخطر، داعية لاحترام حدوده.

وذكر البيان أنه أثناء أداء قوات البيشمركة واجبها العسكري في جبل متين التابع لقضاء العمادية فجر السبت تعرضت لكمين نصبه مسلحو PKK الإرهابي، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 2 بجروح.

جدير بالذكر أن PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلاً وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية كما يحتل 515 من القرى الكردية، حسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.