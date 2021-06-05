وصل وفد عماني السبت إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للمرة الأولى، لإجراء مباحثات مع الحوثيين حول دفع عملية السلام في البلاد.

وأفادت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، بـ"وصول وفد عُماني إلى العاصمة صنعاء، برفقة رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات والناطق الرسمي للجماعة محمد عبد السلام".

ونقلت الفضائية عن عبد السلام قوله: "المباحثات (مع الوفد العماني) ستتناول تطورات الأوضاع في ‎اليمن، ودفع عملية السلام".

وأضاف: "استكمالاً للجهود التي بذلناها بسلطنة عمان، نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموماً".

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها وفد عماني إلى صنعاء، منذ بدء الحرب قبل نحو سبع سنوات في اليمن، وفق رصد الأناضول.

وفي مايو/أيار الماضي، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، جولة استمرت اسبوعاً في السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.