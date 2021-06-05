قالت الحكومة التايوانية والمعهد الأمريكي في تايوان الذي يُعَدّ سفارة واشنطن في العاصمة تايبيه السبت، إن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ سيزورون الجزيرة غداً الأحد وسيجتمعون مع الرئيسة تساي إينغ وين، لبحث قضايا الأمن وغيرها، في زيارة ستثير غضب الصين على الأرجح.

والولايات المتحدة كمعظم الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، لكنها أهمّ داعم دولي ومورّد أسلحة لتايبيه.

وذكر المعهد أن تامي داكوورث ودان ساليفان من لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وكريستوفر كونز من لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، سيزورون الجزيرة غدا في إطار جولة أكبر بمنطقة الهند والمحيط الهادي.

وأضاف: "وفد الكونغرس الذي يضمّ أعضاء في الحزبين سيلتقي زعماء كباراً في تايوان لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، والأمن الإقليمي وقضايا أخرى مهمة ذات اهتمام مشترك".

وتندّد الصين دوماً بزيارات المسؤولين الأجانب لتايوان، وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلية.