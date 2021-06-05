سياسة
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أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد تنظيم PKK الإرهابي
أعربت القنصلية العامة التركية في مدينة أربيل السبت، عن تضامنها مع سلطات إقليم شمال العراق في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، التهديد المشترك للجانبين.
أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد تنظيم PKK الإرهابي
القنصلية العامة التركية في مدينة أربيل تعرب عن تضامنها مع سلطات إقليم شمال العراق في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي / AA
5 يونيو 2021

أعربت القنصلية العامة التركية في مدينة أربيل السبت، عن تضامنها مع سلطات إقليم شمال العراق في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، التهديد المشترك للجانبين.

جاء ذلك في بيان نشره حساب القنصلية التركية في موقع تويتر، تعليقاً على مقتل 5 عناصر من قوات البيشمركة في كمين لمسلحي PKK الإرهابي بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأضاف البيان: "نأسف لمقتل 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 4 في الهجوم الإرهابي الذي شنّه تنظيم PKK الإرهابي اليوم (السبت)".

وأكد أن "تنظيم PKK الإرهابي العدو المشترك لتركيا والعراق وإقليم شمال العراق، ونحن نقف إلى جانب سلطات الإقليم في اتخاذ خطوات لمكافحة هذا التهديد المشترك".

والسبت قُتل 5 عناصر من قوات البيشمركة، في كمين نصبه عناصر تنظيم PKK الإرهابي بمحافظة دهوك شمالي العراق، وفق بيان لوزارة البيشمركة بالإقليم.

يُذكر أن عناصر تنظيم PKK الإرهابي تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلا لها، وتنشط في عديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتلّ 515 من القرى الكردية، حسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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