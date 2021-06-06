سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 6 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 يونيو/حزيران 2021
5 عناصر من قوات البيشمركة قُتلوا السبت في كمين نصبه عناصر تنظيم PKK الإرهابي بمحافظة دهوك شمالي العراق / AA
6 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد تنظيم PKK الإرهابي، والشرطة الألمانية تعتقل 13 صحفياً خلال احتجاج مناصر للبيئة.

الجديد على TRT عربي:

التخلص من نتنياهو.. مهمة شاقة لإنهاء حكم استمر 12 عاماً

ميناء فيليوس على البحر الأسود.. حلم السلطان عبد الحميد الثاني يتحقق

شاهد!

"المخابرات الإسرائيلية اعتقلوني وأنا مصاب في المستشفى"

أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد تنظيم PKK الإرهابي

أعربت القنصلية العامة التركية في مدينة أربيل السبت عن تضامنها مع سلطات إقليم شمال العراق في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، التهديد المشترك للجانبين. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان نشره حساب القنصلية التركية في تويتر تعليقاً على مقتل 5 عناصر من قوات البيشمركة في كمين لمسلحي PKK الإرهابي بمحافظة دهوك شمالي العراق. [TRT عربي]

وأضاف البيان: "نأسف لمقتل 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 4 في الهجوم الإرهابي الذي شنّه تنظيم PKK الإرهابي اليوم (السبت)". [TRT عربي]

الشرطة الألمانية تعتقل 13 صحفياً خلال احتجاج مناصر للبيئة

أعلنت الشرطة الألمانية السبت اعتقال 13 صحفياً في أثناء تغطيتهم احتجاجاً مناصراً لحماية البيئة ضد بناء طريق سريع في العاصمة برلين. [TRT عربي]

وتقول جماعات حماية البيئة إن "بناء طرق سريعة جديدة في برلين وأجزاء أخرى من البلاد يقوّض جهود ألمانيا للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. [TRT عربي]

وترى تلك الجماعات أن "مليارات الدولارات التي تُنفَق على تلك الطرق يمكن استخدامها لدفع تكاليف البنية التحتية لوسائل النقل الصديقة للمناخ مثل السكك الحديدية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us