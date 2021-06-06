أهم الأحداث:

أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد تنظيم PKK الإرهابي، والشرطة الألمانية تعتقل 13 صحفياً خلال احتجاج مناصر للبيئة.

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أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد تنظيم PKK الإرهابي

أعربت القنصلية العامة التركية في مدينة أربيل السبت عن تضامنها مع سلطات إقليم شمال العراق في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، التهديد المشترك للجانبين. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان نشره حساب القنصلية التركية في تويتر تعليقاً على مقتل 5 عناصر من قوات البيشمركة في كمين لمسلحي PKK الإرهابي بمحافظة دهوك شمالي العراق. [TRT عربي]

وأضاف البيان: "نأسف لمقتل 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 4 في الهجوم الإرهابي الذي شنّه تنظيم PKK الإرهابي اليوم (السبت)". [TRT عربي]

الشرطة الألمانية تعتقل 13 صحفياً خلال احتجاج مناصر للبيئة

أعلنت الشرطة الألمانية السبت اعتقال 13 صحفياً في أثناء تغطيتهم احتجاجاً مناصراً لحماية البيئة ضد بناء طريق سريع في العاصمة برلين. [TRT عربي]

وتقول جماعات حماية البيئة إن "بناء طرق سريعة جديدة في برلين وأجزاء أخرى من البلاد يقوّض جهود ألمانيا للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. [TRT عربي]

وترى تلك الجماعات أن "مليارات الدولارات التي تُنفَق على تلك الطرق يمكن استخدامها لدفع تكاليف البنية التحتية لوسائل النقل الصديقة للمناخ مثل السكك الحديدية". [TRT عربي]