وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، في العاصمة موسكو، إن تركيا تحظى بتقدير وثقة طرفي المفاوضات.

وحول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في الصين، أوضح بيسكوف أن بوتين سيزور بكين في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أنه لا توجد تحضيرات ملموسة لعقد مثل هذا اللقاء حتى الآن.

وأشار إلى أنه في حال وجود ترمب في الصين خلال تلك الفترة، فإن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين قد يكون ممكناً.

وأكد ضرورة إجراء تحضيرات مسبقة على مستوى الخبراء من أجل عقد لقاء كهذا على مستوى زعيمي البلدين.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين بوتين وترمب في تركيا، قال المتحدث الروسي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة سياسية بهذا الخصوص، لكن "لا توجد تطورات ملموسة" حتى الآن.

وفي سياق متصل، شدد بيسكوف على رغبة موسكو في مواصلة المفاوضات مع كييف، مشيراً إلى أن الجانب الروسي ينتظر رداً من أوكرانيا بشأن مقترح قدمته موسكو لتشكيل ثلاث مجموعات عمل لعقد اجتماعات افتراضية.

والأربعاء 23 يوليو/تموز الجاري، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.