سياسة
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الناشط محمد الكرد يسلم نفسه للاحتلال بعد اعتقال شقيقته منى بحي الشيخ جراح
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ظهر الأحد الناشطة المقدسية منى الكرد بعد اقتحام منزلها بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما سلّم شقيقها محمد نفسه للشرطة الإسرائيلية التي كانت تبحث عنه، بعد ساعات من اقتحامها منزل العائلة واعتقال شقيقته.
الناشط محمد الكرد يسلم نفسه للاحتلال بعد اعتقال شقيقته منى بحي الشيخ جراح
محمد ومنى الكرد برزا عبر وسائل الإعلام مؤخراً ولعبا دوراً كبيراً في التعريف بقضية حي الشيخ جراح
6 يونيو 2021

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد الناشطة المقدسية منى الكرد من منزلها بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لـTRT عربي إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل عائلة الكرد بحي الشيخ جراح واعتقلت منى (23 عاماً) وتلاحق شقيقها محمد.

ولاحقاً، سلم محمد الكرد شقيق منى، نفسه للشرطة الإسرائيلية التي كانت تبحث عنه، بعد ساعات من اقتحامها منزل العائلة واعتقال شقيقته.

وقال مقربون من عائلة الكرد للأناضول، إن محمداً كان خارج المنزل لدى اقتحام الشرطة منزله والبحث عنه، وأنه فور علمه باعتقال شقيقته منى، سلّم نفسه إلى الشرطة في شارع صلاح الدين وسط القدس، دون معرفة السبب وراء سعي الشرطة لاعتقاله وشقيقته.

وفي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتيادها من قبل قوات الاحتلال قالت منى موجهة حديثها إلى أهلها: "اتصلوا على المحامي، ما تخافوش (لا تخافوا)".

من جانبه قال والدها نبيل الكرد في حديث إلى الصحافة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ابنته منى وتبحث حالياً عن ابنه محمد الذي سبق اعتقاله الشهر الماضي.

ولم تعقب الشرطة الإسرائيلية على اعتقال الكرد التي برزت عبر وسائل الإعلام مؤخراً ولعبت دوراً كبيراً في التعريف بقضية حي الشيخ جراح.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة بخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً وتسليمها لمستوطنين.

مصدر:AA
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