أعلن معهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية (ساغا) التركي أنه وصل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل للعديد من الذخائر والمنتجات المستخدمة مع الطائرات المُسيَّرة لرفع كفاءتها وتعزيز تأثيرها في العمليات العسكرية.

ويعمل معهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك) التركية على نحو 60 مشروعاً لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية.

وأفاد أوقوموش بانتهاء الاختبارات الخاصة بمشروع صاروخ بوزوك الموجه بالليزر، مضيفاً أن الصاروخ سيكون من الأسلحة المؤثرة التي يمكن استخدامها بفاعلية مع الطائرات المُسيَّرة.

وذكر أوقوموش أن أسلحة الطائرات المُسيَّرة وذخائرها ازدادت أهمية مع زيادة التأثير الكبير لهذا النوع من الطائرات في ميادين القتال خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أهمية الأسلحة والذخائر صغيرة الحجم التي يمكن استخدامها مع مختلف أنواع الطائرات المُسيرة لا سيما بيرقدار TB2.

طائرة "توغان".. المراحل الأخيرة

وبخصوص درون (طائرة مُسيَّرة مصغرة) توغان المسلحة قال أوقوموش إنهم وصلوا إلى المراحل الأخيرة وأجروا اختبارات إطلاق على الدرون مع طائرات ومُسيَّرات أخرى.

وتتمتع توغان بقدرة على جدولة وظائفها بنفسها ولديها قدرة ذاتية على التحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها.

وتتميّز "توغان" كذلك بالقدرة على تقريب الأجسام 30 ضعفاً وتستطيع تحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل.

وتستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر وتصل سرعتها إلى 72 كيلومتراً في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء لمدة 40 دقيقة.

وذكر غورجان أوقوموش أنهم بدؤوا العمل بخصوص مراحل الإنتاج المتسلسل لقنابل سارب-83 الخارقة للتحصينات وأنها ستسلم للقوات المسلحة التركية خلال فترة قصيرة.

ولفت إلى استمرار مراحل التطوير بخصوص قنابل سرت-82 الخارقة للجدران الخرسانية وإلى أنهم يتوقعون الانتهاء من مراحل التطوير والاختبار خلال فترة قصيرة.

وبيّن أنهم ينتجون العديد من المكونات الهامة والحساسة وأنهم يمتلكون بنية تحتية مناسبة ومجهزة لأعمال الاختبارات يقدمون من خلالها الدعم للمؤسسات الأخرى العاملة في نفس القطاع.