أعلن مسؤول أفغاني الأحد مقتل 14 عنصراً أمنياً بينهم قائد شرطة مقاطعة بولاية فرياب إثر اشتباكات مع طالبان ليلة السبت-الأحد.

جاء ذلك في تصريحات لنادر سعيدي عضو مجلس ولاية فرياب (شمال) الحدودية مع تركمانستان نقلتها عنه قناة طلوع نيوز المحلية.

وقال سعيدي إنّ 14 عنصراً على الأقل من قوات الأمن بينهم سيف الرحمن دهزاد قائد شرطة مقاطعة قيصر في فرياب قُتلوا في اشتباكات مع طالبان ليلة السبت-الأحد.

وأوضح سعيدي أن طالبان شنت هجوماً على مقر الشرطة ومناطق أخرى في المقاطعة في وقت متأخر السبت و"أسروا 37 عنصراً من قوات الأمن".

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولي الأمن في الولاية بشأن الاشتباكات.

في سياق متّصل قتل 11 شخصاً جراء اصطدام شاحنة صغيرة تقلّ ركاباً مدنيين بقنبلة زرعت على جانب طريق شمال غربي أفغانستان.

وسقطت الشاحنة في وادٍ بفعل صدمة الانفجار أمس السبت، حسب حاكم ولاية بادغيس حسام الدين شمس، مضيفاً أن رجال الانقاذ لا يزالون يبحثون عن الجثث في الوادي.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار لكن حكومة الولاية تتهم حركة طالبان بوضع القنبلة لاستهداف قوات الأمن، ولم يصدر رد فوري من طالبان.

وفي ولاية فارياب شمالي البلاد قال مسؤولون إقليميون اليوم الأحد إنّ منطقة قيصر سقطت في أيدي مقاتلي طالبان بعد معركة استمرت أسابيع بين الجانبين.

وقال رئيس مجلس الولاية محمد طاهر رحماني لأسوشيتد برس إن قائد شرطة الولاية سيف الرحمن قتل في المعركة مع سبعة من رجال الشرطة الآخرين.

قال شرطي إقليمي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه إلى جانب مقر الشرطة سيطرت طالبان على السوق الرئيسي ومكتب البلدية.

وتأتي أعمال العنف في الوقت الذي توجه فيه مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ووفد من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع إلى المنطقة لبدء سلسلة محادثات جديدة بين طالبان والحكومة.

ومن المقرر أن يجتمعوا في كابول والدوحة في قطر لحث الجانبين على التوصل إلى تسوية سياسية.

وبدأت المفاوضات بين ممثلي حركة طالبان والحكومة الأفغانية في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوحة واستمرت في وقت سابق من هذا العام.

لكن طالبان أعلنت في 13 أبريل/نيسان أنها لن تشارك في أي مؤتمر يهدف إلى تقرير مستقبل أفغانستان حتى رحيل جميع القوات الأجنبية.