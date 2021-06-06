سياسة
2 دقيقة قراءة
حركة فتح تدعو إلى "النفير العام" في وجه تنظيم يهود متطرفين "مسيرة الأعلام"
دعت اللجنة المركزية لحركة فتح الأحد، كوادرها والجماهير الفلسطينية إلى "النفير العامّ" الخميس المقبل، بالتزامن مع دعوات متطرفين يهود لتنظيم مسيرة بالقدس يطلقون عليها "مسيرة الأعلام".‎
حركة فتح تدعو إلى "النفير العام" في وجه تنظيم يهود متطرفين "مسيرة الأعلام"
دعت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة، إلى المشاركة في مسيرة "الأعلام" الاستفزازية، التي تعتزم تنظيمها بالقدس المحتلة الخميس المقبل / AP
6 يونيو 2021

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح الأحد، كوادرها والجماهير الفلسطينية إلى "النفير العامّ" الخميس المقبل، بالتزامن مع دعوات متطرفين يهود إلى تنظيم مسيرة بالقدس يطلقون عليها "مسيرة الأعلام".‎

وفي وقت سابق دعت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة، إلى المشاركة في مسيرة سمّتها "مسيرة الأعلام"، تعتزم تنظيمها بالقدس المحتلة الخميس المقبل.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الشعب الفلسطيني "لن يقبل أن يدفع ثمن صراعات الفاشيين في إسرائيل على الحكم".

ودعت المجتمع الدولي "إلى التدخل السريع لوقف هستيرية نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي وإلجام تحركاته في القدس، التي تهدّد بانفجار المنطقة برمتها".

من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة في بيان السبت: "نحذّر من مغبة الحماقة الجديدة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في القدس، بالسماح مجدداً لما يُسمَّى (مسيرة الأعلام) بالمرور عبر باب العامود".

وكان من المقرر تنظيم المسيرة التي يُرفع فيها كثير من الأعلام الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي، تزامناً مع الذكرى السنوية (حسب التقويم العبري) لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، ولكنها أُجِّلت إثر العدوان الإسرائيلي على غزة في ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس الشرقية.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us