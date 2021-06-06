سياسة
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أردوغان يعلن تحييد مسؤول PKK الإرهابي بمخيم مخمور شمالي العراق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد المسؤول العامّ بتنظيم PKK الإرهابي عن مخيم مخمور شمالي العراق، مؤكداً أن قوات بلاده ستواصل تجفيف منابع الإرهاب في المنطقة.
أردوغان يعلن تحييد مسؤول PKK الإرهابي بمخيم مخمور شمالي العراق
أردوغان يؤكد أن مخيم مخمور أصبح حاضنة لإرهابيي PKK
6 يونيو 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، تحييد قيادي في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وذكر أردوغان أن الاستخبارات التركية تمكنت السبت من تحييد الإرهابي سلمان بوزقير، الملقب بـ"دكتور حسين"، المسؤول العامّ عن مخيم مخمور شمالي العراق لدى التنظيم الإرهابي.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تسمح للتنظيم الانفصالي الغادر PKK باستخدام "مخيم مخمور في شمال العراق مركزاً حاضناً للإرهابيين"، مؤكداً أنها ستواصل تجفيف منابع الإرهاب.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره قوات بلاده التي نفذت هذه العملية الناجحة.

وفي مقابلة تليفزيونية مطلع يونيو/حزيران الجاري، أكد أردوغان أن مخيم مخمور بات حاضنة لإرهابيي PKK، مشدداً على ضرورة تجفيف الإرهاب في المنطقة.

يشار إلى أن PKK الإرهابي، حوّل مخيم مخمور للاجئين إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح، وفق تصريح سابق لمسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم شمال العراق كورمانج عبد الله.

ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلومتراً جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره شوك الاستراتيجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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