عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، 7 بلدات فلسطينية شمالي الضفة الغربية، بعد إغلاقه بوابة حديدية منصوبة على الشارع الذي يؤدي إليها.

وقال مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في شمال الضفة (رسمية)، إن "الجيش الإسرائيلي أغلق البوابة الحديدية التي نصبها قبل أسبوعين عند قرية قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت".

وأضاف لمراسل وكالة الأناضول أن "إغلاق هذه البوابة من شأنه عزل 7 تجمعات سكنية فلسطينية عن مدينة سلفيت والمنطقة الشرقية من المحافظة".

وهذه البلدات الفلسطينية هي قراوة بني حسان، وبديا، وسرطة، ومسحة، والزاوية، ورافات، ودير بلوط، وجميعها تقع غربي سلفيت.

وأكد اشتيوي أنه "بإغلاق البوابة سيُضطرّ المواطنون من هذه البلدات الفلسطينية إلى أن يسلكوا طرقاً لمسافات طويلة ووعرة للوصول إلى مبتغاهم".

وتستخدم إسرائيل عادةً البوابات الحديدية والحواجز والسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية في إغلاق البلدات والقرى الفلسطينية، لفرض سياسة العقاب الجماعي على السكان، في المناطق التي تشهد مواجهات مستمرة مع الجيش.

وفي الضفة الغربية أكثر من 700 عائق دائم من حواجز أو بوابات أو سواتر ترابية، تقيّد بها قوات الاحتلال حركة المركبات والمشاة الفلسطينيين، وفق تقرير أصدره مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" عام 2018.