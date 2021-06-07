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القسام تقول إن لديها أوراقاً لصفقة تبادل أسرى مشرفة، ومنى الكرد تصف لـTRT عربي تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لها الأحد.

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القسام بعد بثها تسجيلاً لأسير بقبضتها: نمتلك أوراقاً لصفقة تبادل أسرى مشرفة

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأحد إنها "تمتلك حالياً أوراق مساومة لإنجاز صفقة تبادل أسرى مشرّفة" مع إسرائيل. [TRT عربي]

جاء ذلك على لسان نائب القائد العامّ للكتائب مروان عيسى في أول ظهور إعلامي له عبر وثائقي "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة. [TRT عربي]

وأُذيع في الحلقة تسجيل لأحد الجنود الأسرى قال فيه: "أموت كل يوم من جديد وآمل أن أكون قريباً في حضن عائلتي". [TRT عربي]

منى الكرد في مقابلة حصرية مع TRT عربي: تهمتنا بقاؤنا في منازلنا

"اقتحم ضابط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التحقيق وهدّدني قائلاً: كل كلب يجيء يومه"، بهذه الكلمات وصفت الناشطة المقدسية منى الكرد في مقابلة حصرية مع شبكة TRT عربي، تفاصيل التحقيق معها في أثناء اعتقال السلطات الإسرائيلية لها صباح الأحد. [TRT عربي]

وتابعت الكرد: "هدّدني الضابط الإسرائيلي مباشرة أمام المحققة التي لم تحرّك ساكناً"، وذكرَت أنها كانت مكبَّلة اليدين والقدمين بعد استدعائها من منزلها للتحقيق، وتركها لساعات طويلة من دون هاتف أو أي وسيلة للتواصل قبل التحقيق وبعده. [TRT عربي]