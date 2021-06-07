سياسة
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45 قتيلاً و100 جريح في حادث اصطدام قطارين جنوبي باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية الاثنين مقتل 45 شخصاً وإصابة 100 آخرين بجروح في حادث قطار جنوبي البلاد، وأظهرت صور التُقطت بواسطة هواتف نقالة حطاماً معدنياً وعدة قاطرات خضراء منقلبة بعد اصطدام قطارين خرج أحدهما عن مساره.
45 قتيلاً و100 جريح في حادث اصطدام قطارين جنوبي باكستان
45 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في حادث اصطدام قطارين جنوبي باكستان / AA
7 يونيو 2021

قُتل 45 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح الاثنين في حادث قطار جنوبي باكستان، حسب وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في منطقة غوتكي التابعة لإقليم السند، نتيجة خروج إحدى المقطورات عن السكة واصطدامها بقطار قادم من السكة المجاورة، حسب السلطات المحلية.

ونقلت قناة "جيو نيوز" المحلية عن الشرطة ومسؤولي الإنقاذ في الإقليم قولهم إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 45 راكباً على الأقل، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 100 شخص.

وفي وقت سابق، قال مسؤول الشرطة عمر طفيل لمحطة جيو نيوز التلفزيونية المحلية إن 30 قتيلاً على الأقل نُقلوا إلى مستشفيات مجاورة، وإن فرق الإنقاذ تحاول دخول عربة يحاصر بداخلها نحو 25 راكباً.

ويربط قطار "ملت إكسبرس" الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة على تويتر إن الحادث أصابه بصدمة، مضيفاً أنه أمر بإجراء تحقيق شامل في قضية سلامة السكك الحديدة.

وأظهرت صور التُقطت بواسطة هواتف نقالة حطاماً معدنياً وعدة قاطرات خضراء منقلبة.

وتعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

غير أن الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات تعاني الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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