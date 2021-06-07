سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تنسحب من معاهدة "السماوات المفتوحة".. ماذا تعرفون عنها؟
صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على انسحاب بلاده من معاهدة "السماوات المفتوحة" مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى الحد من التسلح. وكانت واشنطن أخطرت موسكو بأنها لن تعود إلى المعاهدة.
روسيا تنسحب من معاهدة "السماوات المفتوحة".. ماذا تعرفون عنها؟
روسيا تنسحب من معاهدة "السماوات المفتوحة" للحد من التسلح / Others
7 يونيو 2021

صدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على انسحاب بلاده من معاهدة "السماوات المفتوحة" مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى الحد من التسلح.

ووقّع بوتين على مشروع قانون يُدين معاهدة السماوات المفتوحة ويصدِّق على الانسحاب منها، حسبما نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأخطرت الولايات المتحدة روسيا بأنها لن تعود إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" وسمحت للأطراف الموقعة بإجراء رحلات استطلاع غير مسلحة بعضها فوق أراضي بعض في غضون مهلة قصيرة.

وفي مايو/أيار 2020 بدأت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب التي اكتملت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2021 أعلنت موسكو بدء الإجراءات ذاتها من جانب روسيا رداً على الموقف الأمريكي.

وكانت واشنطن بررت انسحابها من "السماوات المفتوحة" بأنّ موسكو اعتادت خرق بنودها، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلاً.

ووُقعت الاتفاقية عام 1992 ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002، وتسمح للدول الأعضاء بتسيير رحلات طيران غير مسلحة في أجواء بقية الأعضاء بعد إخطار سريع قصير الأمد بحيث تتمكن من تسيير طائرات مراقبة غير مسلحة لجمع المعلومات العسكرية وتحديد مواقع الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية وبطاريات الصواريخ.

ويشارك في الاتفاقية أكثر من 30 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us