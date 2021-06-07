صدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على انسحاب بلاده من معاهدة "السماوات المفتوحة" مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى الحد من التسلح.

ووقّع بوتين على مشروع قانون يُدين معاهدة السماوات المفتوحة ويصدِّق على الانسحاب منها، حسبما نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأخطرت الولايات المتحدة روسيا بأنها لن تعود إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" وسمحت للأطراف الموقعة بإجراء رحلات استطلاع غير مسلحة بعضها فوق أراضي بعض في غضون مهلة قصيرة.

وفي مايو/أيار 2020 بدأت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب التي اكتملت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2021 أعلنت موسكو بدء الإجراءات ذاتها من جانب روسيا رداً على الموقف الأمريكي.

وكانت واشنطن بررت انسحابها من "السماوات المفتوحة" بأنّ موسكو اعتادت خرق بنودها، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلاً.

ووُقعت الاتفاقية عام 1992 ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002، وتسمح للدول الأعضاء بتسيير رحلات طيران غير مسلحة في أجواء بقية الأعضاء بعد إخطار سريع قصير الأمد بحيث تتمكن من تسيير طائرات مراقبة غير مسلحة لجمع المعلومات العسكرية وتحديد مواقع الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية وبطاريات الصواريخ.

ويشارك في الاتفاقية أكثر من 30 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا.