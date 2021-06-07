سياسة
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خلال 5 أشهر.. صادرات تركيا إلى الشرق الأوسط تتجاوز 85 مليار دولار
أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن قيمة صادرات البلاد إلى دول الشرق الأوسط بلغت 85.2 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وبعد تسجيل أرقام قياسية في بدايات 2021 تهدف تركيا إلى تجاوز قيمة الصادرات عتبة 200 مليار دولار في نهاية العام.
خلال 5 أشهر.. صادرات تركيا إلى الشرق الأوسط تتجاوز 85 مليار دولار
ارتفع إجمالي الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 38.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020 / AA
7 يونيو 2021

بلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط 85.2 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، الاثنين، من "مجلس المصدرين الأتراك"، بلغت صادرات تركيا إلى دول الشرق الأوسط بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، 85 ملياراً و219 مليوناً و653 ألف دولار.

وارتفع إجمالي الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 38.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020.

وسجلت صادرات المنتجات الكيميائية والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات الصلب، الحصة الكبرى من هذه الصادرات، بنسبة تقارب 40 بالمئة.

وكشف رئيس جمعية المصدرين الأتراك إسماعيل غولة سابقاً، أن حجم صادرات بلاده في نهاية العام الجاري مرشح لتجاوز عتبة 200 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة في 2021.

مصدر:AA
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