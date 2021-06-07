بلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط 85.2 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، الاثنين، من "مجلس المصدرين الأتراك"، بلغت صادرات تركيا إلى دول الشرق الأوسط بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، 85 ملياراً و219 مليوناً و653 ألف دولار.

وارتفع إجمالي الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 38.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020.

وسجلت صادرات المنتجات الكيميائية والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات الصلب، الحصة الكبرى من هذه الصادرات، بنسبة تقارب 40 بالمئة.

وكشف رئيس جمعية المصدرين الأتراك إسماعيل غولة سابقاً، أن حجم صادرات بلاده في نهاية العام الجاري مرشح لتجاوز عتبة 200 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة في 2021.