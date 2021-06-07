سياسة
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أذربيجان تؤكد دعمها بقوة حقوق تركيا في شرقي المتوسط
أكد وزير الطاقة الأذربيجاني بيرفيز شهبازوف، دعم بلاده حقوق تركيا شرقي المتوسط، لافتاً إلى أنها حققت إنجازات كبيرة متقدمة على الكثير من دول العالم.
أذربيجان تؤكد دعمها بقوة حقوق تركيا في شرقي المتوسط
أشار وزير الطاقة الأذربيجاني إلى التعاون الكبير الذي يجمع بين باكو وأنقرة، في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي / AA
7 يونيو 2021

قال وزير الطاقة الأذربيجاني بيرفيز شهبازوف، الاثنين، إن بلاده تدعم بقوة حقوق تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له خلال "قمة تركيا الرابعة" للطاقة والموارد الطبيعية، عبر تقنية الفيديو.

وأكد شهبازوف أن "قضية الطاقة تعتبر من أهم أولويات الحكومة التركية، وقد بذلت جهوداً مقدرة لضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة".

وأوضح أن تركيا أصبحت تحقق إنجازات كبيرة، في قطاع الطاقة المتجددة، متقدمةً على الكثير من دول العالم الأول.

وأشار شهبازوف إلى التعاون الكبير الذي يجمع بين باكو وأنقرة، في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن استثمارات أذربيجان في تركيا، ارتفعت إلى 18.3 مليار دولار، بينما ارتفعت استثمارات تركيا في أذربيجان إلى 13 مليار دولار.

وختم الوزير الأذربيجاني حديثه بالتأكيد على دعم بلاده، لحقوق تركيا في منطقة شرق المتوسط، والتزامها الراسخ بتقديم جميع أشكال الدعم الدبلوماسي لأنقرة في المحافل الدولية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر وزراء الطاقة في المجلس التركي، تعزيز التعاون بينهم في مجال الطاقة.

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بالإضافة إلى المجر بصفة مراقب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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