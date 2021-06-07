ذكر تقرير صادر عن شركة "وود ماكنزي" العالمية للدراسات والاستشارات، التي تتخذ من أسكتلندا مقراً لها، إن الاكتشافات الأخيرة لتركيا من الغاز الطبيعي، تكفي لسد احتياجاتها من الطاقة لـ12 عاماً.

وتوقع التقرير الذي أعدّته اشلي شيرمان، كبيرة الباحثين لدى "وود ماكنزي"، أن تكتشف تركيا كميات إضافية من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة "تعزز من قوة تركيا خلال مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الجمعة، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

سبق ذلك إعلان الرئيس في أغسطس/آب الماضي، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا-1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.