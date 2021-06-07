سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير دولي: اكتشافات تركيا من الغاز  تكفي لسد احتياجاتها 12 عاماً
قال تقرير صادر عن "وود ماكنزي" للدراسات والاستشارات، أن الاكتشافات الأخيرة لتركيا للغاز الطبيعي، تكفي لسد احتياجاتها من الطاقة لـ12 عاماً. وتوقع التقرير اكتشافها كميات إضافية من الغاز في الفترة المقبلة.
تقرير دولي: اكتشافات تركيا من الغاز  تكفي لسد احتياجاتها 12 عاماً
اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة "تعزز من قوة تركيا خلال مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان" / Reuters
7 يونيو 2021

ذكر تقرير صادر عن شركة "وود ماكنزي" العالمية للدراسات والاستشارات، التي تتخذ من أسكتلندا مقراً لها، إن الاكتشافات الأخيرة لتركيا من الغاز الطبيعي، تكفي لسد احتياجاتها من الطاقة لـ12 عاماً.

وتوقع التقرير الذي أعدّته اشلي شيرمان، كبيرة الباحثين لدى "وود ماكنزي"، أن تكتشف تركيا كميات إضافية من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة "تعزز من قوة تركيا خلال مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الجمعة، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

سبق ذلك إعلان الرئيس في أغسطس/آب الماضي، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا-1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us