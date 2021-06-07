سياسة
2 دقيقة قراءة
سبقتها بولندا.. هل تكون لاتفيا ثاني عضو في الناتو يشتري المسيّرات التركية؟
زار وزير دفاع جمهورية لاتفيا ووفد مرافق له الاثنين شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة، وقال الوزير في تصريح له على تويتر إن "الصناعات التركية تتمتع بأعلى معايير البحث والتطوير على مستوى العالم".
سبقتها بولندا.. هل تكون لاتفيا ثاني عضو في الناتو يشتري المسيّرات التركية؟
وزير دفاع لاتفيا السيد أرتيس بابريكس ووفد مرافق له زاروا منشآت البحث والتطوير والإنتاج لشركة بايكار الوطنية / AA
7 يونيو 2021

قال وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس إن "الصناعات التركية تتمتع بأعلى معايير البحث والتطوير على مستوى العالم".

والاثنين استضافت شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة، وزير دفاع جمهورية لاتفيا في زيارة رسمية، تفقد خلالها منشآت البحث والتطوير والإنتاج الخاصة بالشركة.

وقالت "بايكار" في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن "وزير دفاع لاتفيا السيد أرتيس بابريكس ووفداً مرافقاً له زاروا منشآت البحث والتطوير والإنتاج لشركة بايكار الوطنية. كان من دواعي سرورنا استضافتهم".

من جانبه قال وزير دفاع لاتفيا في تغريدة على حسابه بتويتر: "نشكركم على الاستضافة الرائعة، تتمتع الصناعات التركية بأعلى معايير البحث والتطوير على مستوى العالم. نقدر هذا بشدة بصفتنا حليفاً للناتو، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق".

وسأله أحد متابعيه في التغريدة: هل نتوقع أن تشتري لاتفيا بيرقدار "تي بي 2"؟ فأجاب وزير الدفاع: نأمل أن يكون ذلك قريباً.

كانت تركيا قد وقعت الشهر الماضي في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره البولندي أندريه دودا، اتفاقية مع بولندا العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، لتصدير طائراتها المُسيّرة المسلحة من طراز بيرقدار "تي بي 2" (Bayraktar TB2).

وتحظى الطائرات المُسيّرة التركية باهتمام عالمي كبير في قطاع الطيران والدفاع. وتنتج تركيا مُسيّراتها بمساهمة محلية تصل إلى نسبة 93%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us