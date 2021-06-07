قال وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس إن "الصناعات التركية تتمتع بأعلى معايير البحث والتطوير على مستوى العالم".

والاثنين استضافت شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة، وزير دفاع جمهورية لاتفيا في زيارة رسمية، تفقد خلالها منشآت البحث والتطوير والإنتاج الخاصة بالشركة.

وقالت "بايكار" في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن "وزير دفاع لاتفيا السيد أرتيس بابريكس ووفداً مرافقاً له زاروا منشآت البحث والتطوير والإنتاج لشركة بايكار الوطنية. كان من دواعي سرورنا استضافتهم".

من جانبه قال وزير دفاع لاتفيا في تغريدة على حسابه بتويتر: "نشكركم على الاستضافة الرائعة، تتمتع الصناعات التركية بأعلى معايير البحث والتطوير على مستوى العالم. نقدر هذا بشدة بصفتنا حليفاً للناتو، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق".

وسأله أحد متابعيه في التغريدة: هل نتوقع أن تشتري لاتفيا بيرقدار "تي بي 2"؟ فأجاب وزير الدفاع: نأمل أن يكون ذلك قريباً.

كانت تركيا قد وقعت الشهر الماضي في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره البولندي أندريه دودا، اتفاقية مع بولندا العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، لتصدير طائراتها المُسيّرة المسلحة من طراز بيرقدار "تي بي 2" (Bayraktar TB2).

وتحظى الطائرات المُسيّرة التركية باهتمام عالمي كبير في قطاع الطيران والدفاع. وتنتج تركيا مُسيّراتها بمساهمة محلية تصل إلى نسبة 93%.