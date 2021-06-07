سياسة
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"العدالة والتنمية" التركي: نهجنا إلغاء الصفحات السلبية مع واشنطن
قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، فيما يتعلق باللقاء المنتظر بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" منتصف يونيو/حزيران، إن نهج أنقرة هو إلغاء الصفحات السلبية مع واشنطن.
"العدالة والتنمية" التركي: نهجنا إلغاء الصفحات السلبية مع واشنطن
المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية": نهجنا إلغاء الصفحات السلبية مع واشنطن / AA
7 يونيو 2021

علق المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، على اللقاء المنتظر بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، بالقول إن نهج أنقرة "هو إلغاء الصفحات السلبية وحل المشكلات" العالقة بينهما.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الاثنين، من مقر الحزب خلال انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح جليك أن اللقاء المنتظر في بروكسل على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" منتصف يونيو/حزيران الجاري، "يعتبر الأول بين الرئيسين وجهاً لوجه" منذ تولي بايدن الرئاسة.

وذكر أن بايدن وأردوغان يعرفان عن كثب النهج السياسي لكليهما.

وأضاف: "لدينا مع الولايات المتحدة أجندة كبيرة تبدأ من التحالف، وناضلنا جنباً إلى جنب في العديد من مناطق العالم من أجل حماية الحريات والقيم، والحفاظ على القيم السياسية، ولكن مع الأسف هناك صفحات سلبية في هذه الأجندة الكبيرة".

وأوضح جليك أن آخر هذه الصفحات اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية المزعومة، إضافة إلى قضايا رئيسية مثل دعم الجانب الرومي بخصوص قضية قبرص، والدعم الأمريكي المقدم لتنظيمي "PKK/YPG" الإرهابيين، ذريعة مكافحة "داعش" الإرهابي، وحماية تنظيم "كولن" الإرهابي.

وأشار إلى أنهم يتطلعون إلى حل المشاكل بين البلدين خلال اللقاء بين أردوغان وبايدن، مؤكداً أن رغبة تركيا تتمثل في "إزالة هذه الصفحات السلبية، وحل هذه المشاكل، والتوجه نحو مجالات إيجابية، ونتمنى من الجانب الأمريكي أن تكون تحضيراته بهذا الاتجاه أيضاً".

وكان أردوغان وبايدن قد اتفقا خلال اتصال هاتفي في 23 أبريل/نيسان الماضي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء "ناتو" في بروكسل منتصف يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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