أهم الأحداث:

أردوغان وبايدن يجتمعان الأسبوع المقبل في بروكسل، ومقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم "متعمد سببه الكراهية" في كندا.

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أردوغان وبايدن يجتمعان الأسبوع المقبل في بروكسل.. هذه الملفات على الأجندة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن. [TRT عربي]

وأكد سوليفان أن كلاً من بايدن وأردوغان اللذين يعرف كل منهما الآخر منذ سنوات طويلة يتطلع إلى الحصول على فرصة "عملية" لمراجعة واسعة للعلاقات الثنائية. [TRT عربي]

كندا.. مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم "متعمد سببه الكراهية"

قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل مساء الأحد في هجوم "متعمد" نفَّذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين. [TRT عربي]

وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم مساء الاحد "توجد أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له سببه الكراهية. نعتقد أنه جرى استهداف الضحايا لأنهم مسلمون". [TRT عربي]