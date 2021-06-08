سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 يونيو/حزيران 2021
أردوغان وبايدن يجتمعان الأسبوع المقبل في بروكسل / Reuters
8 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان وبايدن يجتمعان الأسبوع المقبل في بروكسل، ومقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم "متعمد سببه الكراهية" في كندا.

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أردوغان وبايدن يجتمعان الأسبوع المقبل في بروكسل.. هذه الملفات على الأجندة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن. [TRT عربي]

وأكد سوليفان أن كلاً من بايدن وأردوغان اللذين يعرف كل منهما الآخر منذ سنوات طويلة يتطلع إلى الحصول على فرصة "عملية" لمراجعة واسعة للعلاقات الثنائية. [TRT عربي]

كندا.. مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم "متعمد سببه الكراهية"

قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل مساء الأحد في هجوم "متعمد" نفَّذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين. [TRT عربي]

وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم مساء الاحد "توجد أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له سببه الكراهية. نعتقد أنه جرى استهداف الضحايا لأنهم مسلمون". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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