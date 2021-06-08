سياسة
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يحمل اسم "انتفاضة القدس".. الاحتلال يعتقل مقدسياً يوزع عصيراً مجاناً
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوات من الشرطة داهمت محلاً لبيع العصائر في حي "جبل المكبر"، واعتقلت صاحبه، وذاع صيت هذا المحل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاضطرابات التي شهدتها القدس، على خلفية توزيعه كوكتيل "انتفاضة القدس" مجاناً.
يحمل اسم "انتفاضة القدس".. الاحتلال يعتقل مقدسياً يوزع عصيراً مجاناً
الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً فلسطينياً من مدينة القدس الشرقية المحتلة اشتهر بتوزيع مشروب مجاني يحمل اسم "انتفاضة القدس" / Reuters
8 يونيو 2021

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الاثنين شاباً فلسطينياً من مدينة القدس الشرقية المحتلة اشتهر بتوزيع مشروب مجاني (كوكتيل فواكهة) يحمل اسم "انتفاضة القدس"، حسب إعلام عبري.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قوات من الشرطة داهمت محلاً لبيع العصائر في حي "جبل المكبر" واعتقلت صاحبه (لم تذكر اسمه - 27 عاماً).

وذاع صيت هذا المحل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاضطرابات التي شهدتها القدس، على خلفية توزيعه كوكتيل "انتفاضة القدس" مجاناً.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري أن الشرطة داهمت المحل ومعها موظفون من مصلحة الضرائب وتراخيص الأعمال (مسؤولون عن منح رخص مزاولة المهن للمحال التجارية).

واعتقلت الشرطة صاحب المحل للاشتباه في إدارته العمل من دون ترخيص وارتكابه مخالفات ضريبية، حسب المصدر.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" في القدس ارتكبتها السلطات ومستوطنون إسرائيليون.

ولاحقاً امتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحوَّل إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً، وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة عن 290 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مُسناً، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيلياً وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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