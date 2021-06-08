سياسة
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شاهد | البحرية الأمريكية تستخدم طائرة مُسيّرة لتزويد مقاتلة بالوقود في الجو
استخدمت البحرية الأمريكية بنجاح طائرة بوينغ مسيّرة لتزويد طائرة مقاتلة بالوقود في الجو. وأكملت المُسيّرة "تي1" 25 رحلة تجريبية، ومن المقرر إرسالها بحلول نهاية العام إلى حاملة طائرات في فرجينيا لإجراء مزيد من الاختبارات.
شاهد | البحرية الأمريكية تستخدم طائرة مُسيّرة لتزويد مقاتلة بالوقود في الجو
البحرية الأمريكيةب تستخدم طائرة مسيّرة لتزويد مقاتلة بالوقود في  أثناء تحليقها / AFP
8 يونيو 2021

استخدمت البحرية الأمريكية بنجاح طائرة بوينغ مسيّرة لتزويد طائرة مقاتلة بالوقود في الجو، على ما أعلنت الشركة المُصنّعة الاثنين.

ودنت طائرة مسيّرة بوينغ من طراز "إم كيو-25 تي 1" من طائرة إف/إيه-18 سوبر هورنت خلال اختبار تحليق في 4 يونيو/حزيران، "ما أظهر قدرة إم كي-25 على تنفيذ مهمتها الأساسية لتزويد الوقود في الجو".

وأكملت "تي1" بالفعل 25 رحلة تجريبية لتقييم كل من الدينامية الهوائية وأنظمة التزود بالوقود في الجو، ومن المقرر إرسالها بحلول نهاية العام إلى حاملة طائرات في فرجينيا لإجراء مزيد من الاختبارات.

وفي عام 2018 وقّعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة بوينغ عقداً بقيمة 805 ملايين دولار لتطوير الطائرة.

وقالت بوينغ إنّ الهدف من ذلك هو أن تؤدي المُسيَّرة دور ناقل الوقود الذي تلعبه راهناً طائرة إف/إيه-18، "ما يسمح باستخدام أفضل للمقاتلات الهجومية القتالية، ويساعد في توسيع نطاق الجناح الجوي للحاملة".

ويمثل تطوير الطائرة خطوة أخرى على طريق إشراك متزايد للطائرات المسيّرة في الأنشطة العسكرية.

وعام 2013 هبط نموذج أوّلي من طائرة مسيّرة شبح، نورثروب غرومان "إكس-47 بي"، لأول مرة على حاملة طائرات أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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