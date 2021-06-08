سياسة
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استفزازات متواصلة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب، بأنّ "40 مستوطناً و26 شرطيّاً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية". ويُتوقع تنفيذ المزيد من المستوطنين اقتحامات للمسجد خلال فترة ما بعد صلاة الظهر.
استفزازات متواصلة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة / AA
8 يونيو 2021

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب: إنّ "40 مستوطناً و26 شرطيّاً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويُتوقع تنفيذ المزيد من المستوطنين اقتحامات للمسجد خلال فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتُنفّذ الاقتحامات على فترتين، صباحية وبعد الظهيرة، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وقد دعت جماعات اليمين الإسرائيلي إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الخميس المقبل، بعد قرار الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، عدم السماح بمسيرة الأعلام الاستفزازية بالبلدة القديمة من المدينة في اليوم نفسه.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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