جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب: إنّ "40 مستوطناً و26 شرطيّاً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويُتوقع تنفيذ المزيد من المستوطنين اقتحامات للمسجد خلال فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتُنفّذ الاقتحامات على فترتين، صباحية وبعد الظهيرة، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وقد دعت جماعات اليمين الإسرائيلي إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الخميس المقبل، بعد قرار الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، عدم السماح بمسيرة الأعلام الاستفزازية بالبلدة القديمة من المدينة في اليوم نفسه.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.