استدعت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، سفير الإمارات العربية المتحدة في روما عمر الشامسي بعد رفض بلاده السماح لطائرة عسكرية إيطالية بالتحليق فوق أراضيها.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمين العام للوزارة إيتوري سيكي للسفير الشامسي عن "خيبة أمل إيطاليا الكبيرة من هذا التصرف غير المتوقع والذي يصعب فهمه" حسب ما قالت الوزارة في بيان.

وكانت طائرة "سي 130" تابعة لسلاح الجو الإيطالي تنقل صحافيين وعسكريين إلى هراة في غرب أفغانستان للمشاركة في مراسم بمناسبة انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد.

واضطرت الطائرة جراء الرفض الإماراتي إلى التوقف في الدمام في المملكة العربية السعودية وإلى سلوك مسار أطول على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أغي".

وجرت المراسم في هراة لكن بعد تأخير للسماح بمشاركة ركاب الطائرة الآتية من روما.

وحضر المراسم أيضاً وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة أخرى.

وكانت إيطاليا ثالث أكبر مشارك في مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مع نحو 900 جندي.

وجاء القرار الإماراتي بعد أن سحبت إيطاليا نهائياً في يناير/كانون الثاني أذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بسبب مشاركة هذين البلدين في النزاع في اليمن.

وتشهد الحرب في اليمن التي اندلعت عام 2014، مواجهات دامية بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية وتشارك فيه الإمارات.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وتسبّبت كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركت بلداً بأسره على شفا المجاعة.