سياسة
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حماس توضح موقفها من لقاء ممثلها في اليمن بقيادي حوثي
"نثمن عالياً ونشكر وقوف الشعب اليمني إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل محطات جهاده ونضاله، وكان آخرها وقوفه الأخوي الصادق معنا في معركة سيف القدس بكل أطيافه ومكوناته وأماكن وجوده شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، وداخل اليمن وخارجه".
حماس توضح موقفها من لقاء ممثلها في اليمن بقيادي حوثي
"نؤكد وقوفنا مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق، ونتمنى لليمن ولشعبه العزيز كل خير ووحدة ووئام" / AA
8 يونيو 2021

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بياناً توضيحياً الثلاثاء، حول لقاء ممثلها في اليمن معاذ أبو شمالة، عضو المجلس السياسي لدى جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي في صنعاء.

وفي اللقاء الذي كشف عنه الاثنين، قدّم أبو شمالة درع حركة حماس للحوثي، "تقديراً لدوره في دعم ونصرة القضية الفلسطينية"، وهو ما أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر اللقاء الإعلامي هاشم أحمد شرف الدين ومدير مكتب حماس باليمن عمر السباخي ومسؤول العلاقات السياسية بالمكتب عبدالله هادي.

وقالت الحركة في بيان لها الثلاثاء، إننا "نثمن عالياً ونشكر وقوف الشعب اليمني إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل محطات جهاده ونضاله، وكان آخرها وقوفه الأخوي الصادق معنا في معركة سيف القدس بكل أطيافه ومكوناته وأماكن وجوده شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، وداخل اليمن وخارجه".

و"سيف القدس" هو اسم أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مواجهة عسكرية مع إسرائيل، استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأضافت حماس: "نؤكد وقوفنا مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق، ونتمنى لليمن ولشعبه العزيز كل خير ووحدة ووئام، والخروج من هذا الصراع، إلى الوحدة والأمان والازدهار لما فيه مصلحة كل اليمن".

وأكدت أن أي تصريح أو موقف أو تصرف يفهم منه أنه انحياز لأي طرف أو تدخل من الحركة في الصراع المؤسف في اليمن وغيره هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أن تصريحات القائم بالأعمال حول النصر والتحرير لا يقصد منها إلا تحرير القدس وفلسطين.

وشددت حماس على أن "وحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية، ووقوفها صفاً واحداً مع شعبنا ومقاومته، والتي تجلت في معركة سيف القدس، تتطلب العمل على تعزيز هذه الوحدة لحماية المصالح العليا للأمة وقضية فلسطين".

وجاء هذا التوضيح بعد غضب واسع على مواقع التواصل، حيث انتقد ناشطون لقاء قيادات من الحركة بجماعة الحوثي التي قالوا إنها ترتكب انتهاكات كبيرة بحق المدنيين.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين، المدعومين من إيران، والقوات الحكومية، المسنودة بتحالف عربي، تقوده الجارة السعودية.

وبقوة السلاح، تسيطر جماعة الحوثي على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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