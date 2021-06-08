سياسة
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قميص المنتخب الأوكراني في أمم أوروبا يثير أزمة مع موسكو
مازال ملف شبه جزيرة القرم عالقاً منذ خاضت روسيا حربها ضد أوكرانيا عام 2016، وذلك بسبب ضم موسكو شبه الجزيرة على اعتبارها جزءاً من روسيا، الأمر الذي تعتبره كييف احتلالاً غير معترف به.
قميص المنتخب الأوكراني في أمم أوروبا يثير أزمة مع موسكو
 سيرتدي لاعبو المنتخب الأوكراني لكرة القدم أثناء مشاركتهم في كأس أمم أوروبا قميصاً يحمل خريطة البلاد بينما يشمل القرم / AA
8 يونيو 2021

تسبب القميص الذي سيرتديه لاعبو المنتخب الأوكراني لكرة القدم أثناء مشاركتهم في كأس أمم أوروبا لكرة القدم هذا الشهر بتراشق إعلامي مع روسيا، على خلفية الشعار الذي يعلو القميص وسيؤكد على وحدة الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2016.

وقال رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو إن لاعبي المنتخب سيرتدون قميصاً خاصاً أثناء مشاركتهم في البطولة الأوربية، يحمل شعار النصر لأوكرانيا مع خريطة البلاد كاملة، ما سيعطي اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل العروض حسب قوله.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني إنه معجب بتصميم قميص منتخب بلاده الجديد، ولا يقبل إهانة الرموز الوطنية من أي جهة كانت.

في المقابل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن القميص المعد "هو محاولة لخلق وهم مستحيل من خلال تقديم شبه جزيرة القرم الروسية كأراضٍ أوكرانية".

وشبهت زاخاروفا الشعارات الموجودة على قميص المنتخب الأوكراني بـ"صرخات الحرب للنازيين".

ويترقب عشاق الكرة الأوروبية انطلاق البطولة التي ستُقام استثنائياً هذا الشهر، بعدما كانت مقررة صيف العام الماضي، قبل أن تتأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستقام بطولة "أمم أوروبا" في أكثر من مدينة أوروبية لأول مرة في التاريخ، وسيستضيف ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، روما، مباراة الافتتاح التي تجمع تركيا وإيطاليا يوم 11 يونيو/حزيران الحالي، فيما يحتضن استاد "ويمبلي" في العاصمة الإنكليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، والمباراة النهائية التي ستقام في 11 يوليو/تموز المقبل.

مصدر:AA
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