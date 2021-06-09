سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 يونيو/حزيران 2021
حكم دولي نهائي.. السجن مدى الحياة لـ"جزار البوسنة" / Reuters
9 يونيو 2021

أهم الأحداث:

حكم دولي نهائي.. السجن مدى الحياة لـ"جزار البوسنة"، وبعد مقتل عائلة مسلمة دهساً في كندا.. ترودو: هذا هجوم إرهابي وحشي وجبان.

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حكم دولي نهائي.. السجن مدى الحياة لـ"جزار البوسنة"

صدَّقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الحكم النهائي بالسجن المؤبد للقائد الصربي السابق راتكو ميلاديتش الملقب بـ"جزار البوسنة"، عن دوره في مذبحة سربرنيتسا عام 1995. [TRT عربي]

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية ومقرها لاهاي إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ميلاديتش"، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدّمه الأخير بعد إدانته عام 2017. [TRT عربي]

بعد مقتل عائلة مسلمة دهساً في كندا.. ترودو: هذا هجوم إرهابي وحشي وجبان

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حادثة قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في بلاده إثر عملية دهس متعمدة "هجوم إرهابي وقع بدافع الكراهية"، مضيفاً: "لقد قُتلوا في عمل عنيف ووحشي وجبان ووقح وكانت حادثة القتل هذه متعمدة". [TRT عربي]

أضاف رئيس الوزراء الكندي: "نأمل جميعاً أن يتعافى الطفل من جروحه سريعاً، على الرغم من علمنا أنه سيعيش وقتاً طويلاً مع الحزن وعدم الفهم والغضب الذي تسبب به هذا الهجوم الجبان المعادي للمسلمين". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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