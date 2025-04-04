سياسة
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قتلى بينهم أطفال في قصف روسي على أوكرانيا.. وزيلينسكي: موسكو لا تريد وقف إطلاق النار
قُتل 18 شخصاً وأصيب 61 آخرون، الجمعة، في هجوم روسي بصاروخ بالستي على مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا، بحسب مصادر محلية، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السبب الوحيد لاستمرار الهجمات الروسية هو كون موسكو لا تريد وقف إطلاق النار.
قتلى بينهم أطفال في قصف روسي على أوكرانيا.. وزيلينسكي: موسكو لا تريد وقف إطلاق النار
آثار القصف الروسي على مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا / AFP
4 أبريل 2025

وأعلن زيلينسكي في بيان عبر تطبيق تليغرام، الجمعة، أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا باليستيا على مدينة كريفي ريغ، لافتا إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح في خطابه اليومي لاحقاً أنه وفقا "للنتائج الأولية"، فإن الضربة تمت بصاروخ بالستي، وقال: "لقد أصاب الصاروخ منطقة قرب مبان سكنية وملعب وشوارع عادية”.

واعتبر زيلينسكي أن السبب الوحيد لاستمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا هو كون موسكو لا تريد وقف إطلاق النار.

وذكر آخر تقرير صادر عن سيرغي ليساك، رئيس إدارة منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، حيث تقع كريفي ريغ، أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم تسعة أطفال، وأصيب 61 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا.

ووفقا للمصدر ذاته، هاجمت روسيا أيضا المدينة بطائرات بلا طيار حوالى الساعة 23,00، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة أشخاص.

وتقع كريفي ريغ على بعد حوالى 80 كيلومترا من خط الجبهة، وكانت هدفا منتظما لهجمات جوية منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022. وكان يعيش فيها حوالى 600 ألف شخص قبل الحرب.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس العسكري في كريفي ريغ، ألكسندر فيلكول، عبر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الهجوم الروسي أدى لإصابة 50 شخصا على الأقل، لكن الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك أفاد بأن "عدد الجرحى يواصل الارتفاع".

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تليغرام إن عناصر الإطفاء أخمدوا حرائق عدة في المكان المستهدف مع تضرر خمسة مبان جراء القصف.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أطلقت صاروخا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين أجانب في مدينة كريفي ريغ بوسط أوكرانيا، موضحة أن العملية أودت بحياة نحو 85 شخصا.

وأضافت الوزارة عبر تليغرام: "نتيجة لهذه الضربة، بلغ إجمالي خسائر العدو 85 من الجنود ومن ضباط الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 20 مركبة".

الضغط على روسيا

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في وقت سابق الجمعة، إن بلاده قبلت العرض الأمريكي للسلام، داعيا إلى الضغط على روسيا التي تواصل هجماتها ضد كييف.

وأوضح في تصريح صحفي من مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، أن العائق للسلام ليست كييف التي قبلت العرض الأمريكي، بل موسكو التي أظهرت ترددها وواصلت هجماتها على أوكرانيا.

وأضاف سيبيها: "قبلنا العرض الأمريكي للسلام والعائق أمام السلام ليست أوكرانيا"، وتابع: "بات من الواضح الآن من يريد السلام ومن يريد الحرب.. علينا أن نجبر روسيا على صنع السلام".

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا نفذت هجوما مكثفا على منطقة خاركوف بطائرات مسيرة الخميس.

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/ آذار الفائت، تم إعلان توصل موسكو وكييف إلى اتفاق يقضي بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

وسبق للكرملين الإعلان أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن وقف الهجمات على المنشآت مثل مصافي النفط وخطوط أنابيب الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.

وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا بين الحين والآخر ردا على الهجوم الذي تواصله موسكو على أراضيها منذ 2022.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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