وأوضحت المصادر أن طاقم السفارة التركية في تل أبيب التقى المواطنين الأتراك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وقدم لهم كل أشكال الدعم القنصلي، مع إبلاغ ذويهم بتطورات الموقف.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تعتزم ترحيل النشطاء الذيم كانوا على متن السفينة، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة ضمن مهمة تضامنية.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على منصة "إكس" إن ركاب السفينة نُقلوا إلى مطار بن غوريون استعداداً لمغادرة إسرائيل، ومن المتوقع ترحيلهم خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن قناصل من دول النشطاء، التقوهم في المطار.

وكانت السفينة "مادلين"، التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، قد انطلقت مطلع يونيو/حزيران الجاري من سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، وعلى متنها 12 ناشطاً، من بينهم مواطنة تركية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفجر أمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السفينة في أثناء إبحارها في المياه الدولية، وسبق عملية الاقتحام بثٌّ مباشر للناشطين على متنها، أظهر زوارق حربية إسرائيلية تحاصر السفينة، بينما كان الجنود يطالبون مَن على متنها برفع أيديهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.