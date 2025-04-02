سياسة
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"يوم التحرير".. ترمب يعلن فرض رسوم جمركية متبادلة على دول بالعالم أجمع بحد أدنى 10%
أعلن الرئيس دونالد ترمب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، التي وصفها بنفسه بأنها "متبادلة" على الأصدقاء والخصوم على حد سواء، بعد أسابيع من الضجة الإعلامية التي أثارها البيت الأبيض.
"يوم التحرير".. ترمب يعلن فرض رسوم جمركية متبادلة على دول بالعالم أجمع بحد أدنى 10%
ترمب يعلن رسوما جمركية متبادلة على دول "في العالم أجمع" / Reuters
2 أبريل 2025

وقال ترمب، في خطاب ألقاه مساء الأربعاء في واشنطن، إن الولايات المتحدة ستفرض بدءاً من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية، مضيفاً أن بلاده فرضت رسوماً جمركية بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأجنبية، والاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوماً بقيمة 10%.

وأضاف ترمب "نفرض رسوماً جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع، بينما تفرض الدول الأخرى رسوماً بـ200 إلى 400%"، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي الأحادي الجانب، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيئ، بما في ذلك الحواجز غير النقدية.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الإجراءات الجمركية ستمكننا من جعل أمريكا عظيمة مجدداً أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه سيفرض على كل الدول النسب ذاتها من الرسوم الجمركية التي تفرضها علينا. وأعلن ترمب في خطابه المطوّل أنّ قراره هذا إنما هو بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة و"يوم تحرير" لها.

وسيفرض ترمب رسوماً نسبتها 34% على واردات بلاده من الصين و20% من الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأكد أن حدّاً أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10% سُيفرض على الكثير من الدول، في حين أن بلداناً أخرى ستفرض عليها رسوم باهظة، تبلغ 31% لسويسرا، و24% لليابان و26% للهند.

ردود فعل دولية

وفي أول ردود الفعل على قرار ترمب، قالت كارين كيلر زوتر رئيسة سويسرا الأربعاء إن المجلس الاتحادي علم بقرارات الرسوم الجمركية الأمريكية وسيحدد بسرعة الخطوات التالية.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأربعاء، في تصريحات لإذاعة إيرلندية إن ما سيعلنه ترمب "لن يكون في صالح الاقتصاد العالمي، ولن يكون في صالح أولئك الذين يفرضون الرسوم الجمركية ولا أولئك الذين يردّون عليها. هذا سيلحق اضطراباً بعالم التجارة كما نعرفه"، فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت "إن تكاليف الحرب التجارية لا يتحملها طرف واحد، بل قد تصبح تكلفتها باهظة على الجانبين".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستكون "متأنية جداً" في ردها على "الإجراءات غير المبررة التي تتخذها الحكومة الأمريكية".

وبعيد بدء الرئيس الأمريكي خطابه، تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 1% أمام اليورو. وتراجعت أسهم أمازون 5% وانخفضت أسهم ميتا 4.7% ونزلت تسلا 5.9%.

من جهته، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء على أن لندن تستعد لاعتماد "مقاربة هادئة وبراغماتية" حيال الرسوم الجديدة. وقال ستارمر للنواب البريطانيين "مصلحتنا الوطنية ستكون دائماً الدافع لقراراتنا، ولذلك نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولا نستثني أياً منها"، فيما قالت وزيرة المال البريطانية راشيل ريفز إن لندن لا تنوي "التسرع" في الرد، مشيرة إلى أن التحدي الذي يواجه البريطانيين هو إبرام اتفاق ثنائي "جيد" مع الولايات المتحدة، يسمح لهم بتجنب الرسوم الجمركية.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما بأن الاتحاد الأوروبي سيرد "قبل نهاية نيسان/أبريل" على الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تعلنها واشنطن. وقالت "سيكون هناك ردان. الأول سيُتخذ في منتصف أبريل/نيسان، ويتعلق بالرد على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على الصلب والألمنيوم (...) ثم ستجري دراسة مفصلة، حسب القطاعات، على أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار أوروبي قبل نهاية أبريل/نيسان، بشكل متسق وموحد وقوي".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لا نريد بالضرورة اتخاذ إجراءات انتقامية، لكن لدينا خطة قوية إذا اقتضى الأمر". وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها التي تعد من الأكثر عرضة لرسوم إدارة ترمب نظراً إلى أنها تصدر أكثر من 80% من بضائعها إلى الولايات المتحدة، لا تسعى للمواجهة.

وتأتي هذه الرسوم الجديدة، التي أطلق عليها ترمب اسم "يوم التحرير"، في محاولة لتعزيز التصنيع الأمريكي ومعاقبة الدول الأخرى على ما يصفه بسنوات من الممارسات التجارية غير العادلة.

مصدر:TRT Arabi
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