سياسة
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رئيس وزراء كندا يشارك بوقفة احتجاجية عقب مقتل أسرة مسلمة دهساً
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كلمة للمُعزّين إن حكومته ستتخذ إجراء من دون الخوض في تفاصيل، وذلك بعد أن وضع زهوراً على درج المسجد، وذلك لإحياء ذكرى وفاة أربعة ينتمون إلى ثلاثة أجيال من المسلمين الكنديين قتلوا في جريمة كراهية متعمدة.
رئيس وزراء كندا يشارك بوقفة احتجاجية عقب مقتل أسرة مسلمة دهساً
ترودو يشارك في وقفة احتجاجية عقب مقتل أسرة مسلمة كندية دهساً / Reuters
9 يونيو 2021

انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى عدة آلاف من المعزين في وقفة احتجاجية جرت مساء يوم الثلاثاء لإحياء ذكرى وفاة أربعة أشخاص ينتمون إلى ثلاثة أجيال من المسلمين الكنديين قتلوا نتيجة لما وصفته الشرطة بأنه جريمة كراهية متعمدة، في الوقت الذي اتحد المجتمع الحزين في خضم الأزمة.

وقال بلال رحال مدير مسجد لندن بأونتاريو للمشاركين في الوقفة: "هذه مدينتنا. لا يجب أبداً السماح لأي شخص أن يجعلك تفكر بطريقة أخرى بسبب لون بشرتك أو عقيدتك أو المكان الذي ولدت فيه... هذه مدينتنا ولن نذهب إلى أي مكان آخر".

وشهد يوم الأحد مقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة أثناء سيرهم ليلاً بالقرب من منزلهم في لندن بمقاطعة أونتاريو وقالت الشرطة إن شخصاً قتلهم دهساً بشاحنة صغيرة وإنه استهدفهم بسبب دينهم.

والضحايا هم سلمان أفضال (46 عاماً) وزوجته مديحة سلمان (44 عاماً) وابنتهما يمنى أفضال (15 عاماً). كما توفيت والدة أفضال التي تبلغ من العمر 74 عاماً. وظل ابنهما فائز أفضال (9 أعوام) في المستشفى يوم الثلاثاء بعد إصابته بجروح خطيرة لا تهدد حياته وحالته مستقرة.

ووُجِّه الاتهام إلى ناثانيال فيلتمان (20 عاماً) بقيادة شاحنة صغيرة وتجاوزه الرصيف ليصدم عائلة في مدينة لندن التي يتجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة وتقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب تورنتو.

وأُلقي القبض عليه يوم الأحد على بعد بضع مئات من الأمتار من مسجد لندن الذي كانت عائلة أفضال ترتاده وحيث أقيمت الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء.

وقال ترودو في كلمة للمُعزين إن حكومته ستتخذ إجراء من دون الخوض في تفاصيل وذلك بعد أن وضع زهوراً على درج المسجد.

وأضاف ترودو: "كان عملاً شريراً. لكن النور الذي نستقيه من الناس الذين حضروا هنا اليوم والنور الذي يشع من حياة عائلة أفضال سيكون دوماً أقوى من الظلام".

وارتدى غالبية من شاركوا في الوقفة كمامات بعد استثناء من حكومة أونتاريو سمح بإقامة تلك الوقفة على الرغم من القيود الخاصة بفيروس كورونا.

وكان من بين الحضور أيضاً زعيم المعارضة الكندية إرين أوتول إضافة إلى زعماء سياسيين آخرين.

وفجَّر الهجوم حالة من الحزن على مستوى البلاد وأدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية مماثلة في تورنتو وفانكوفر ومدن أخرى في جميع أنحاء كندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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