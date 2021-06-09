سياسة
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نص تاريخي.. "الشيوخ الأمريكي" يقر تشريعاً لمواجهة نفوذ الصين المتزايد
التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ عبارة عن خطة طموح للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتُبرت نصّاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصادياً للصين ولنموذجها "الاستبدادي".
نص تاريخي.. "الشيوخ الأمريكي" يقر تشريعاً لمواجهة نفوذ الصين المتزايد
يوفر التشريع المشترك نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية / AP
9 يونيو 2021

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء تشريعاً بإجماع حزبي جاءت نتيجته 68 صوتاً مقابل 32، يهدف إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين.

وانضم 19 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره، فيما كان السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت هو العضو الوحيد في حزبه الذي صوَّت ضد مشروع القانون.

والتشريع الذي أقره مجلس الشيوخ عبارة عن خطة طموح للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتُبرت نصّاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصادياً للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية يوفر التشريع المشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث الأمريكية، على أن يتضمن بشكل منفصل إنفاق نحو 50 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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