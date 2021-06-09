بثت قناة فضائية رسمية مصرية اليوم الأربعاء حلقة من برنامجها الصباحي بجوار أنقاض برج "هنادي" الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على غزة.

وجاء بث الحلقة التلفزيونية ضمن برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُعتبر الأشهر من بين البرامج التي تُبث على القناة الأولى للتلفزيون المصري الحكومي.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الحلقة التلفزيونية قدمها الإعلاميان المصريان هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، وكانا قد وصلا إلى قطاع غزة في وقت سابق عبر معبر رفح البري.

وتحدث المذيعان ضمن الحلقة عن الجهود المصرية المساهِمة في إزالة الركام من قطاع غزة وإعادة الإعمار بصورة عامة، وفقاً للمراسل.

كما تطرقا إلى بعض تفاصيل الحياة في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

والجمعة وصلت إلى قطاع غزة طواقم هندسية مصرية وآليات ومعدات ثقيلة للمشاركة في إزالة ركام المباني التي دمرها الجيش الإسرائيلي.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت مصر، تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد تدميراً بالغاً جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوماً، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.