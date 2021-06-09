سياسة
2 دقيقة قراءة
تيك توك ووي تشات.. بايدن يلغي قرارات حظر التطبيقات الصينية التي فرضها ترمب
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء حظر تطبيقات صينية في مقدمتها "تيك توك" و"وي تشات"، بعد أن فرضها ترمب سابقاً، لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
تيك توك ووي تشات.. بايدن يلغي قرارات حظر التطبيقات الصينية التي فرضها ترمب
مسؤول في البيت الأبيض: هناك مراجعة منفصلة للأمن القومي الأمريكي بشأن تيك توك لا تزال جارية.  / Reuters
9 يونيو 2021

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى حظر تحميل تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية.

وأمر بايدن وزارة التجارة بإجراء مراجعة جديدة للمخاوف الأمنية المتعلقة بهذين التطبيقين، للتأكد من مدى الخطورة التي قد تمثلها في نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى جهات خارجية.

وتلغي الأوامر التنفيذية الجديدة لبايدن، القرارات السابقة لإدارة سلفه الرئيس دونالد ترمب، بالإضافة إلى إلغاء أوامر صدرت في يناير/كانون الثاني، استهدفت ثمانية تطبيقات أخرى للاتصالات وتكنولوجيا الاقتصاد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هناك "مراجعة منفصلة للأمن القومي الأمريكي بشأن تيك توك لا تزال جارية".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد حاولت منع أي مستخدمين جدد من تحميل التطبيقين على أجهزتهم، وحظر أي معاملات تقنية أخرى، لكن المحاكم رفضت هذه الأوامر التي لم تطبق مطلقاً.

وأصرّ ترمب على أن التطبيقين المملوكين للصين يطرحان مخاطر أمنية.

من جانبه، رفض تطبيق "تيك توك" واسع الانتشار الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي، مزاعم نقل البيانات إلى الحكومة الصينية، قائلاً إنه يخزن معلومات المستخدم على خوادم في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وكشفت إدارة ترمب حينها عن صفقة مبدئية كانت ستجعل شركة التكنولوجيا العملاقة "أوراكل"، شريكاً لـ "تيك توك" في كيان جديد يُعرف باسم "تيك توك غلوبال"، لكن الصفقة لم تتم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us