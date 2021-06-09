أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنظيم كولن الإرهابي يشكل خطراً لكل من بلاده وقرغيزيا، "والأحداث الأخيرة كشفت مجدداً عن وجهه الدموي والمظلم".

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت الرئيس أردوغان ونظيره القرغيزي صدر جباروف، ووفدي البلدين، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

العلاقات التاريخية بين البلدين

وأضاف أردوغان في كلمته أن تركيا ستواصل "تعزيز روابط الأخوة الممتدة من الماضي إلى وقتنا الحاضر مع قرغيزيا".

وذكر أنهم بحثوا جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "غولن"، وصولاً إلى قضايا التعاون الإقليمي.

وتابع: "نحن متفقون مع أشقائنا على أن تنظيم كولن الإرهابي يشكل خطراً للأمن القومي لكلا البلدين، الأحداث الأخيرة التي شهدناها كشفت مجدداً عن الوجه الدموي والمظلم والقبيح للتنظيم الإرهابي، سنتكاتف معاً لنتغلب على هذا الخطر"

الدور التركي على الساحة الدولية

من جهته، قال الرئيس القرغيزي صدر جباروف إنّ بلاده سعيدة بالأهمية المتصاعدة لتركيا على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن زيارته إلى تركيا تعد الأولى من نوعها بصفته رئيساً، معرباً عن استعداد الجانب القرغيزي لاتخاذ خطوات جديدة للتعاون الثنائي.

وأشار إلى أن العام الحالي يصادف الذكرى الثلاثين لاستقلال قرغيزستان، مضيفاً: "أود أن أؤكد أن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال قرغيزستان".

وأوضح جباروف أن اللقاء تناول مستقبل العلاقات الثنائية، وتبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية.

المجلس التركي القرغيزي

وترأس الرئيسان الاجتماع الخامس للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي عُقد بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحضره من الجانب التركي نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء، الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، والصحة فخر الدين قوجه.

كما شارك في الاجتماع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما ضم الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس القرغيزي عدداً من الوزراء.

ولفت الرئيس القرغيزي في كلمته إلى أن الاجتماع كان مثمراً، "وتمكنّا من إنشاء آليات تعاون في العديد من المجالات"، مؤكداً دعمه للقرارات المتخذة في الاجتماع.

توقيع 7 اتفاقيات بين تركيا وقرغيزستان

ووقع الرئيس التركي ونظيره القرغيزي 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

ونصّت الاتفاقيات على تعاون حكومات ووزارات البلدين في مجالات البيئة، وحقوق التأليف، والثقافة، والرياضة، والإعلام.

ومن بين الاتفاقيات المبرمة، اتفاقية تعاون بين وزارة الخارجية التركية ونظيرتها القرغيزية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة جباروف الرسمية إلى تركيا، 3 أيام، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.