سياسة
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في مرحلته الأخيرة.. تركيا تجري الاختبارات النهائية للقاح محلي مضاد لكورونا
كشف وزير الصحة التركي أن لقاح كورونا المحلي وصل إلى مرحلته النهائية وأنهم سيبدؤون الأسبوع المقبل بتلقيح متطوعين في إطار التجارب البشرية الأخيرة، وشدد على ضرورة استخدام اللقاح المحلي بدلاً من اللقاحات المستوردة.
في مرحلته الأخيرة.. تركيا تجري الاختبارات النهائية للقاح محلي مضاد لكورونا
وزير الصحة التركي: لقاح كورونا المحلي وصل مرحلته النهائية / AA
9 يونيو 2021

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن لقاح كورونا المحلي وصل مرحلته النهائية وأنهم سيبدؤون الأسبوع المقبل بتلقيح متطوعين في إطار التجارب البشرية الأخيرة.

وأوضح قوجه في تصريحات عقب اجتماع المجلس العلمي عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، أن اللقاح يستغرق وقتاً معيناً ليكون وقائياً.

وشدد على ضرورة استخدام اللقاح المحلي بدلاً من اللقاحات المستوردة، قائلاً: "هناك العديد من مشاريع تطوير لقاحات محلية جارٍ حالياً، وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية في واحد منها".

وأضاف: "سنلقّح الأسبوع المقبل متطوعين في إطار المرحلة الثالثة من التجارب البشرية، وهي المرحلة الأخيرة من لقاحنا المحلي".

كما أعلن قوجه أنه سيتم اعتباراً من غد الخميس، تطعيم المواطنين فوق سن 45 بلقاح كورونا، مشيراً إلى أنه بحلول الاثنين المقبل سيجري إدراج جميع المواطنين ممن هم فوق سن الـ40 لبرنامج التطعيم.

وحث قوجه كل من هو ضمن الفئة المدرجة ضمن برنامج التطعيم أن يتلقوا لقاحاتهم.​​​​​​​

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت تركيا دخول لقاح مطور محلياً لمكافحة كورونا من قبل أساتذة جامعيين، قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن اللقاح المُصنع محلياً، اجتاز جميع المراحل المخبرية بنجاح.

وقال البيان: "إنّ اللقاح التركي يتميز بأنه يحارب فيروس كورونا، عبر تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات (VLP)، التي جرى قبولها باعتبارها طريقة لقاح مبتكرة في جميع أنحاء العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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