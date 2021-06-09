قالت الشرطة الفرنسية، إنها عثرت على نسخة من كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر وأسلحة نارية، في منزل المشتبه به آرثر سي، الذي صوّر لحظة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه، وجرى تداوله بشكل واسع على الإنترنت.

وكتاب "كفاحي" الشهير يسرد قصة حياة هتلر على لسانه، وقد يشير إلى ميول نازية.

وألقت الشرطة القبض على آرثر سي للاشتباه بأنه مصور المقطع، وداميان تاريل الذي صفع ماكرون أمس الثلاثاء أمام الجموع.

وقال مصدران أمنيان مطّلعان، إن تاريل (28 عاماً) ليس لديه سجل جنائي سابق، ويدير نادياً شبابياً لهواة المبارزة، نقلاً عن القناة الفرنسية BFMTV.

وأوضح المدعي العام الفرنسي، أن تاريل يخضع للتحقيق بتهمة التعدي على مسؤول عام، وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن تاريل يتابع الجماعات اليمينية المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمس الثلاثاء، تلقى ماكرون، صفعة من أحد المواطنين، خلال زيارته منطقة دروم، وقامت الشرطة على إثر ذلك باعتقال الشخصين المذكورين.

وقال ماكرون تعليقاً على الحادث "حق التعبير مكفول لكن لا ينبغي أن يكون هناك عنف وكراهية في الأفعال والخطابات وإلا ستصبح الديمقراطية نفسها تهديداً".