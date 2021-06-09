سياسة
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هجومان صاروخيان على قاعدتين تضمان جنوداً أمريكيين في العراق
استهدفت قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين وقاعدة "فيكتوريا" العسكرية داخل مطار بغداد الدولي اللتين تضمان جنوداً أمريكيين، بهجومين صاروخيين دون وقوع خسائر بحسب وزارة الدفاع ومصدر أمني عراقي.
هجومان صاروخيان على قاعدتين تضمان جنوداً أمريكيين في العراق
الهجوم الثاني استهدف قاعدة "فيكتوريا" العسكرية داخل مطار بغداد الدولي / Reuters
9 يونيو 2021

أفادت وزارة الدفاع ومصدر في الشرطة بالعراق بتعرض قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضمان جنوداً أمريكيين إلى هجومين صاروخيين، الأربعاء، في محافظة صلاح الدين (شمال) والعاصمة بغداد، دون وقوع إصابات.‎

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان مقتضب، إن "3 صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية" .

وكان آخر هجوم على القاعدة في 3 مايو/أيار الماضي بـ3 صواريخ دون وقوع خسائر، وفق الدفاع العراقية.

وتستضيف القاعدة جنوداً أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي. وكذلك هي القاعدة الرئيسية لطائرات "F-16" العراقية.

فيما أفاد مصدر في شرطة بغداد، وهو ضابط برتبة نقيب، للأناضول، بأن هجوماً ثانياً استهدف قاعدة "فيكتوريا" العسكرية داخل مطار بغداد الدولي، وذلك بعد وقت قصير من الهجوم الذي استهدف قاعدة "بلد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الصاروخين سقطا في محيط القاعدة العسكرية، مبيناً أن أحد الصاروخين سقط في مكان قريب "جداً" من القاعدة، دون وقوع خسائر أو إصابات.

ولم تتبنّ أية جهة الهجوم حتى الآن، كما لم يعلق التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على الهجومين.

وكان آخر هجوم استهدف القاعدة العسكرية في مطار بغداد 2 مايو/أيار الماضي بواسطة صاروخين من نوع "كاتيوشا"، دون خسائر أو إصابات.

ويأتي الهجومان بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع الدفاع) تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، استئناف التحالف الدولي تقديم قطع الغيار لطائرات عراقية.

وجاء الإجراء الأخير بعد شهر على سحب شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، فرق الصيانة الخاصة بطائرات "F-16" المتمركزة في "قاعدة بلد الجوية" شمالي العراق لأسباب أمنية.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسفارة واشنطن ببغداد لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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