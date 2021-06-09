صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في التعاون مع تركيا في ملفات عديدة، جاء ذلك في تصريحات متلفزة، الأربعاء، تطرق خلالها إلى عدد من القضايا.

وقال: "نرى رغبة لدى الولايات المتحدة في التعاون معنا في ملفات عديدة من البحر المتوسط إلى البحر الأسود وحتى القوقاز وليس في مسألتي ليبيا وسوريا فقط".

وأكد جاوش أوغلو أن تركيا تريد العمل مع الإدارة الأمريكية في عدد من الملفات، والعودة إلى الشراكة الاستراتيجية بمعناها الحقيقي.

وأشار إلى أنه في حال عدم تقديم الولايات المتحدة ضمانات بشأن منظومة الدفاع الجوي باتريوت، فإن أنقرة بإمكانها شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائها الآخرين.

وفي شأن العلاقات مع فرنسا، قال الوزير التركي إنّ الخلافات مع فرنسا بشأن ليبيا تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة مشيراً إلى أنّ فرنسا تريد التعاون مع تركيا.

وفي شأن آخر، أكد جاوش أوغلو احترام تركيا سيادة العراق، وقال: "الجميع يعرف الدعم الذي قدمناه للحفاظ على وحدة التراب العراقي".

وأوضح أنّ مخيم مخمور في العراق تحول من مركز إيواء للاجئين إلى حاضنة لتنظيم PKK الإرهابي، مؤكداً أنه ليس تحت السيطرة الأمنية للأمم المتحدة التي تدير توزيع المساعدات فقط.

وفيما يخص التطورات في فلسطين، أكد جاوش أوغلو ضرورة أن تتخلى إسرائيل عن سياساتها العدوانية لكي تسير العلاقات بشكل طبيعي.