أهم الأحداث:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكّد أن عملية دهس عائلة مسلمة في كندا تُظهِر مدى خطورة موجة الكراهية ضد المسلمين، والرئيس القرغيزي يقول إن بلاده سعيدة بالأهمية المتصاعدة لتركيا على الساحة الدولية.

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أردوغان: الهجوم الإرهابي الشنيع في كندا يُظهِر خطورة الكراهية ضد المسلمين

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عملية الدهس المتعمدة التي استهدفت عائلة مسلمة في كندا، لافتاً إلى أن الحادثة تُظهر مدى خطورة موجة الكراهية ضد المسلمين. [TRT عربي]

ولفت الرئيس التركي إلى أن الهدف الأول لبذور الكراهية والحقد هو المسلمون حول العالم والأتراك في أوروبا. [TRT عربي]

عقب لقاء أردوغان.. رئيس قرغيزيا يُشيد بأهمية تركيا على الساحة الدولية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنظيم كولن الإرهابي يشكّل خطراً لكل من بلاده وقرغيزيا، وأن "الأحداث الأخيرة كشفت مجدداً عن وجهه الدموي والمظلم". [TRT عربي]

وقال الرئيس القرغيزي صدر جباروف، إنّ بلاده سعيدة بالأهمية المتصاعدة لتركيا على الساحة الدولية، معرباً عن استعداد الجانب القرغيزي لاتخاذ خطوات جديدة للتعاون الثنائي. [TRT عربي]