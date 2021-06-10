استُشهِد الخميس 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، بينهم عنصران يتبعان جهازاً أمنياً.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الفلسطينيين الثلاثة استُشهدوا خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين.

وأِوضحت أن من بين الشهداء رجلَي أمن من جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة الفلسطينية، هما الملازم أدهم عليوي (23 عاماً)، والنقيب تيسير عَيَسة (33 عاماً).

ولفتت إلى أن الشهيد الثالث يُدعى جميل محمود العموري، وهو معتقَل سابق في السجون الإسرائيلية.

وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، فاندلعت مواجهات مسلحة مع قوات الأمن الفلسطيني، أدّت إلى سقوط الشهداء الثلاثة.

وذكرت أن عنصر أمن ثالثاً أُصيب برصاص جيش الاحتلال بجروح حرجة، أُدخِلَ على أثرها غرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

ونقلت وكالة "وفا" عن مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات، قوله إن الشهيدين عليوي وعيسة قُتِلا في أثناء عملهما بالحراسة الليلية.