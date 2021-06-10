عوقبت لاعبة كرة طائرة صربية بمنعها من المشاركة في مباراتين بعد فعلها حركة عنصرية خلال مشاركتها مع فريق منتخبها الوطني في مباراة ضد تايلاند.

والتُقطِت صورة للاعبة الصربية سانجا جورجفيتش وهي تسحب عينيها بأصابعها، في إشارة عنصرية مهينة للآسيويين، خلال مباراة فاز بها فريقها بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء أمام المنتخب التايلاندي، في 1 يونيو/حزيران الجاري، في إطار منافسات بطولة الأمم النسائية للكرة الطائرة التي تستضيفها ريميني الإيطالية.

وقالت الهيئة الإدارية للعبة إن لجنتها التأديبية خلصت إلى أن اللاعبة "انتهكت اللوائح الانضباطية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة بفعل إشارة (عنصرية) خلال مباراة بين صربيا وتايلاند، نُظّمت في إطار بطولة الأمم للكرة الطائرة لعام 2021".

وأضافت في بيان أن "السيدة سانجا جورجفيتش قُرّر وقفها عن اللعب مباراتين"، فضلاً عن تغريم الاتحاد الصربي للكرة الطائرة مبلغ 20 ألف فرنك سويسري.

من جهته أعلن الاتحاد الصربي قبوله قرار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مضيفاً في بيان على صفحته على فيسبوك: "نعتذر مجدداً إلى جميع المتضررين ونشكر اتحاد الكرة الطائرة التايلاندي لتفهُّمه وتعامله الودي".

إلا أن الاتحاد الصربي أصرّ على أن الإشارة التي فعلتها اللاعبة "لم يكُن مقصوداً منها الاستفزاز أو الإهانة".

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، سيتوجه الفريق الصربي إلى طوكيو لحضور دورة الألعاب الأوليمبية، حيث يواجهون كوريا الجنوبية والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وكينيا.