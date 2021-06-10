سياسة
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مسيَّرات تركيا ستخطف الأضواء من مقاتلات F-35.. وزير تركي يكشف التفاصيل
أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، أن العالم سيبدي اهتماماً بالطائرات المسيَّرة التركية لا بمقاتلات "F-35"، عندما تُعرَض في السوق.
مسيَّرات تركيا ستخطف الأضواء من مقاتلات F-35.. وزير تركي يكشف التفاصيل
وزير تركي: عندما نعرض مسيَّراتنا القتالية في السوق فإن العالم سيتحدث عنها لا عن مقاتلات F-35 / AA
10 يونيو 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن العالم سيُبدي اهتماماً بالطائرات المسيّرة التركية لا بمقاتلات F-35، عندما تُعرَض في السوق.

جاء ذلك خلال افتتاحه الأربعاء، معرض الكفاءة التكنولوجية، بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي في العاصمة أنقرة.

وأوضح وارانك أن تركيا من الدول القليلة التي استثمرت في تكنولوجيا الطائرات بلا طيار، وأن العالم حالياً يتحدث عن تكنولوجيا المسيَّرات المحلية التي طورتها تركيا.

وأضاف أن "مقاتلات F-35 تُعتبر ناجحة حقاً، لكننا نطوّر ما يعادلها عبر مشروع المقاتلات الوطنية".

وتابع: "عندما نعرض مسيَّراتنا القتالية في السوق فإن العالم سيتحدث عنها لا عن مقاتلات F-35".

وأشار إلى أن المقاتلة الوطنية التركية هي من الجيل الخامس ومتعددة المهامّ، يمكن أن تحلّ محلّ طائرات F-16 في ثلاثينيات القرن الحالي.

وتتولى شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" تصنيع المقاتلة الوطنية، بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل "أسيلسان" المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.

ومن المنتظر أن تحلّ المقاتلة التركية في صفوف القوات الجوية محلّ المقاتلة الأمريكية F-16 تدريجياً اعتباراً من عام 2030.

​​​​​​​وبدأ مشروع تصنيع الطائرة في سبتمبر/أيلول 2018، من خلال بدء مرحلة التصميم والنموذج الأولي، ويجري العمل على إتمام المشروع قبل الوقت المخطَّط له.

وسيجري في إطار المشروع إنتاج 6 طائرات في المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي عام 2033.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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