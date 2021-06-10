وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء، وزارة النقل بالمضيّ قدماً مع شركة "سوما" التركية للإنشاءات والاستثمارات، لاستئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع رئيس مجلس إدارة شركة "سوما" سليم بورا، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وقال وزير النقل السوداني ميرغني موسى، إن "اللقاء يأتي ثمرة لمخرجات زيارته الأخيرة لتركيا".

وزار موسى أنقرة يومي 27 و28 مايو/أيار الماضي، ضمن وفد برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف: "وجّه رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المباشر مع شركة سوما التركية، ومراجعة مذكرة التفاهم الموقَّعة سابقاً، حتى يرى مشروع مطار الخرطوم الجديد النور".

ويعتزم السودان بناء مطار جديد على بعد 40 كلم من العاصمة الخرطوم، بمواصفات عالمية، استجابة لاتساع حركة التنقل والاندماج مع المجتمع الدولي.

ووفق وكالة الأناضول، توقف العمل في مشروع المطار جرَّاء تغيُّر النظام الحاكم، إذ عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة "سوما" خلال اللقاء، عن سعادته باستئناف العمل في مشروع المطار الجديد.

وقال إنه "اتُّفق خلال اللقاء على بذل كل الجهود لاستئناف المشروع وإنجازه بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن شركته أنجزت منذ عام 2010، أكثر من 20 مشروعاً في قارة إفريقيا، في مجالات تشييد المطارات وقاعات الاجتماعات الرئاسية والمستشفيات والملاعب الرياضية.

وأوضح أن أعمال الشركة في إفريقيا شملت، خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبيا ورواندا والكونغو وبنين وسيراليون والسنغال والنيجر.

وفي 2018 وقّع السودان اتفاقية مع "سوما" لتشييد مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام "بي أو تي" (B.O.T)، بقيمة تجاوزت مليار دولار.

و"بي أو تي" هو نظام استثماري يعطي الشركة المطوّرة فترة امتياز متفَقاً عليها لتشغيل المرفق، تستعيد خلالها قيمة استثماراتها وتحقّق قدراً من الأرباح، قبل أن تعيده بحالة جيدة إلى المالك.