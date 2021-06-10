سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان يستعد لاستئناف بناء مطار الخرطوم بالتعاون مع شركة "سوما" التركية
وجّه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وزارة النقل بالمضيّ قدماً مع شركة "سوما" التركية للإنشاءات والاستثمارات، لاستئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد. وكان العمل على المشروع توقف جرَّاء تغير النظام الحاكم في السودان، عام 2019.
السودان يستعد لاستئناف بناء مطار الخرطوم بالتعاون مع شركة "سوما" التركية
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك / AFP
10 يونيو 2021

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء، وزارة النقل بالمضيّ قدماً مع شركة "سوما" التركية للإنشاءات والاستثمارات، لاستئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع رئيس مجلس إدارة شركة "سوما" سليم بورا، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وقال وزير النقل السوداني ميرغني موسى، إن "اللقاء يأتي ثمرة لمخرجات زيارته الأخيرة لتركيا".

وزار موسى أنقرة يومي 27 و28 مايو/أيار الماضي، ضمن وفد برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف: "وجّه رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المباشر مع شركة سوما التركية، ومراجعة مذكرة التفاهم الموقَّعة سابقاً، حتى يرى مشروع مطار الخرطوم الجديد النور".

ويعتزم السودان بناء مطار جديد على بعد 40 كلم من العاصمة الخرطوم، بمواصفات عالمية، استجابة لاتساع حركة التنقل والاندماج مع المجتمع الدولي.

ووفق وكالة الأناضول، توقف العمل في مشروع المطار جرَّاء تغيُّر النظام الحاكم، إذ عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة "سوما" خلال اللقاء، عن سعادته باستئناف العمل في مشروع المطار الجديد.

وقال إنه "اتُّفق خلال اللقاء على بذل كل الجهود لاستئناف المشروع وإنجازه بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن شركته أنجزت منذ عام 2010، أكثر من 20 مشروعاً في قارة إفريقيا، في مجالات تشييد المطارات وقاعات الاجتماعات الرئاسية والمستشفيات والملاعب الرياضية.

وأوضح أن أعمال الشركة في إفريقيا شملت، خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبيا ورواندا والكونغو وبنين وسيراليون والسنغال والنيجر.

وفي 2018 وقّع السودان اتفاقية مع "سوما" لتشييد مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام "بي أو تي" (B.O.T)، بقيمة تجاوزت مليار دولار.

و"بي أو تي" هو نظام استثماري يعطي الشركة المطوّرة فترة امتياز متفَقاً عليها لتشغيل المرفق، تستعيد خلالها قيمة استثماراتها وتحقّق قدراً من الأرباح، قبل أن تعيده بحالة جيدة إلى المالك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us