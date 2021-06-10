سياسة
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منضمّةً إلى رينو وفولكسفاغن.. بيجو تواجه اتهامات بقضية "ديزل غيت"
أعلنت مجموعة "ستيلانتيس" المالكة لشركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو، انضمام الأخيرة إلى منافستيها رينو وفولكسفاغن، بعد أن وجّه إليها القضاء الفرنسي تهمة "الغشّ" في إطار التحقيق المتعلّق بقضية "ديزل غيت".
منضمّةً إلى رينو وفولكسفاغن.. بيجو تواجه اتهامات بقضية "ديزل غيت"
القضاء الفرنسي يوجّه إلى "بيجو" اتهامات بالغشّ في إطار قضية "ديزل غيت" / Reuters
10 يونيو 2021

انضمّت شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" إلى منافستيها "رينو" و"فولكسفاغن"، بعد أن وجّه إليها القضاء الفرنسي تهمة "الغشّ" في إطار التحقيق المتعلّق بقضية "ديزل غيت"، وفق ما أعلنته مجموعة "ستيلانتيس" المالكة للشركة ومصدر قضائي الأربعاء.

و"ديزل غيت" هي القضية المتعلّقة بفضيحة الاحتيال في اختبارات التلوُّث الخاصة بمحرّكات ديزل قديمة.

وقالت "ستيلانتيس" في بيان، إنّ "(أوتوموبيل بيجو إس إيه) المملوكة بنسبة 100% من (ستلانتيس إن في)، وجّه إليها قضاة التحقيق الاتّهام اليوم بسبب أعمال تضليل مزعومة في ما يتعلّق ببيع سيارات (ديزل يورو 5) في فرنسا بين عامَي 2009 و2015".

بدوره أكّد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ القضاة وجّهوا إلى بيجو الأربعاء، تهمة ارتكاب "غشّ يعرّض صحّة الإنسان أو الحيوان للخطر".

وأوضحت المجموعة في بيانها أنّ "قضاة التحقيق سيستمعون أيضاً إلى شركتين أخريين تابعتين لستيلانتيس، هما (أوتوموبيل سيتروين إس إيه)، و(إف سي إيه إيتالي إس بي إيه)، في 10 يونيو/حزيران الجاري ويوليو/تموز المقبل على التوالي، في إطار التحقيق الأوّلي نفسه".

وشدّدت ستيلانتيس في بيانها على أنّ "الشركات التابعة لنا على قناعة راسخة بأنّ أنظمتها للتحكّم بالانبعاثات كانت توفي بجميع المتطلّبات التي كان معمولاً بها في ذلك الوقت، وتواصل احترامها اليوم، كما تنتظر بفارغ الصبر الفرصة لإثبات ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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