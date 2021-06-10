قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن بعض منصاتها ومواقعها الإلكترونية تَعرَّض لمحاولات اختراق متواصلة الأسبوع الجاري، مضيفة أن الهجمات الإلكترونية جرى التصدي لها.

وأشارت الشبكة في بيان، إلى أن مواقع الجزيرة ومنصاتها شهدت "محاولات وهجمات متواصلة بهدف النفاذ إلى بعض منصاتها الإخبارية وتعطيلها والتحكم بها"، في الفترة بين 5 و8 يونيو/حزيران الجاري.

وأضافت في البيان الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "تمكّنت الشركة المشغّلة للخوادم من رصد ومتابعة هذه الهجمات والحيلولة دون تحقيق مبتغاها".

وأوضحت الشبكة أن ذروة توقيت الهجوم الإلكتروني كانت مساء الأحد الموافق 6 يونيو/حزيران الجاري، قُبيل عرض الفيلم الوثائقي "في قبضة المقاومة"، الذي قالت صفحة قناة الجزيرة باللغة العربية على يوتيوب إنه يسرد تفاصيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت قناة الجزيرة تَصدَّت لهجوم إلكتروني واسع النطاق قبل الأزمة الخليجية، بعدما تَعرَّض موقع وكالة الأنباء القطرية للاختراق.

وأعلنت السعودية وحلفاؤها في يناير/كانون الثاني الماضي، إنهاء الخلاف الذي وقع عندما اتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب واتهامات أخرى تُصِرّ الدوحة على نفيها جميعاً.