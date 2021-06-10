تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة في تركيا عتبة 32 مليوناً، في إطار حملة تطعيم بدأتها وزارة الصحة مطلع العام الجاري لمكافحة فيروس كورونا.

ووفق معطيات وزارة الصحة الخميس، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات 18 مليوناً و558 ألفاً و403، والجرعة الثانية 13 مليوناً و453 ألفاً و887.

وأفادت بأن عدد جرعات اللقاح المقدمة في تركيا بلغ 32 مليوناً و12 ألفاً و290.

والأربعاء أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أنه سيُطعَّم المواطنون فوق سن 45 عاماً بلقاح كورونا بدءاً من الخميس، مشيراً إلى أنه بحلول الاثنين المقبل سيُدرَج المواطنين كافة ممن هم فوق سن الأربعين لبرنامج التطعيم.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ، هي "سبوتنيك-ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك-فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة تطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنّين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي ستُلقَّح.